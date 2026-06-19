La policía detiene al autor de causar daños en vehículos del barrio de Las Delicias de Valladolid - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un varón como presunto autor de un delito de daños en varios vehículos estacionados en el barrio de Las Delicias, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se produjeron el pasado día 13 de junio cuando, sobre las 07.30 horas, agentes de la Policía Nacional, uniformados y con vehículos rotulados, fueron comisionados por la Sala CIMACC 091 a un establecimiento del referido barrio donde, al parecer, un individuo estaba causando problemas.

Una vez en el lugar, el indicativo policial se entrevistó con el responsable del establecimiento, quien manifestó que momentos antes un cliente había accedido al bar, solicitando una consumición. Al ir a abonar el importe, trató de pagar con un billete de 50 euros y entonces el camarero le informó de que no disponía de cambio.

Esta circunstancia originó una discusión durante la cual el cliente adoptó una actitud agresiva antes de abandonar el local mientras voceaba y profería expresiones insultantes, llegando a decir que el camarero era un racista y que "iba a quemar la calle". Pocos segundos después de salir del establecimiento, el camarero escuchó golpes procedentes del exterior. Al asomarse, observó cómo el individuo caminaba hacia calle Hornija mientras golpeaba varios vehículos estacionados.

Tras comunicar la trayectoria del individuo, los agentes fueron requeridos desde una ventana en la calle Caamaño por una mujer que manifestó haber escuchado un fuerte golpe y haber visto a un varón golpeando el retrovisor de un vehículo.

El indicativo comprobó que dicho turismo presentaba el retrovisor derecho fracturado y, en la confluencia de calle Caamaño con Caballería, localizó otro vehículo con el retrovisor izquierdo desencajado, posiblemente dañado por la misma persona.

Paralelamente, otro indicativo que patrullaba la zona localizó en calle Aaiún con calle Embajadores a un individuo cuyas características coincidían plenamente con las aportadas por el propietario del bar. Los agentes pudieron observar directamente cómo, en ese momento, el varón propinaba una patada al retrovisor derecho de un vehículo y lo fracturaba.

Preguntado por los agentes, el individuo reconoció haber estado minutos antes en el bar y alegó que se había tomado "un chupito" y que no le había gustado el trato recibido, motivo por el que se marchó "muy enfadado".

Ante los hechos relatados, la coincidencia de las descripciones, los daños observados y la falta de documentación identificativa, los agentes procedieron a la detención del individuo como presunto autor de un delito de daños. El varón fue trasladado a dependencias policiales y una vez finalizado el atestado policial, fue puesto en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello