La Policía Local de León movilizará a todos sus efectivos en el dispositivo especial de las fiestas de San Froilán

La Policía Local de León movilizará a la totalidad de sus efectivos en el dispositivo especial de e control y vigilancia de las fiestas de San Froilán entre los días 25 de septiembre y 6 de octubre.

Durante este periodo la presencia policial se reforzará con patrullas a pie en el casco histórico de la ciudad, con especial presencia en los actos que se prevén más multitudinarios como Las Cantaderas de este domingo, jornada en la que además transcurrirá por la ciudad el desfile de pendones concejiles de León y de carros engalanados.

Además, se establecerán otros operativos especiales como el previsto para la noche del espectáculo de drones que se celebrará en Eras de Renueva el día 4 de octubre o los conciertos del Proyecto Península en la plaza Mayor entre los días 2 y 6 de octubre, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Del mismo modo, la Policía Local reforzará los accesos a la ciudad mediante controles de alcohol y drogas, con el objetivo de prevenir incidentes, en colaboración con el subsector de Tráfico de la Guardia Civil de León.

Estas cuestiones se han abordado este martes en la Junta Local de Seguridad, celebrada con el objetivo es facilitar la coordinación y cooperación entre las administraciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La reunión ha estado copresidida por el alcalde de León, José Antonio Diez y el subdelegado del Gobierno en la provincia, Héctor Alaiz Moretón. Además, han estado representados la Policía Local del Ayuntamiento de León, los cuerpos de seguridad, Protección Civil y la Junta de Castilla y León.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha declarado que resulta "esencial" trabajar de forma coordinada y reforzar la presencia y vigilancia de la Policía Local para que "todo transcurra con normalidad".

Además, ha agradecido la predisposición de los asistentes al encuentro para lograr este objetivo. "El respeto, la responsabilidad y el buen ambiente volverán a ser protagonistas en las fiestas de San Froilán de este año", ha concluido.