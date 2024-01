Policía Municipal de Valladolid refuerza presencia en 29 de Octubre y Puente Duero en acciones de seguridad y educativas

El concejal Alberto Cuadrado afirma que se trata de acciones "piloto" que se prevé extender a otras zonas de la ciudad

VALLADOLID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Cuadrado, ha informado este jueves de que la Policía Municipal reforzará la presencia en el entorno de varios centros educativos situados en la zona de 29 de octubre y el barrio de Pajarillos, así como en Puente Duero tanto en materia de seguridad y prevención como en actividades educativas.

Cuadrado ha ofrecido una rueda de prensa este jueves acompañado por la superintendente jefa de la Policía Municipal, Julia González Calleja, el intendente, Juan Manuel González Becerra, y el inspector jefe del Distrito 1 de la Policía, Carlos Torrejón.

Cuadrado y González Calleja han explicado que son unas decisiones que se han tomado después de tomar contacto "más estrecho y directo" con las asociaciones vecinales y las personas que están "más al pie de la calle" y trasladan las necesidades de estas zonas.

Asimismo, el edil ha apuntado que estas actuaciones se llevan a cabo inicialmente para la zona de 29 de Octubre y el barrio de Puente Duero pero posteriormente se intentarán extender a otras zonas, como por ejemplo el barrio de la Rondilla, según ha señalado el propio concejal, representante de Vox.

Las actuaciones las van a llevar a cabo la Policía Municipal de Valladolid y las Patrullas de Barrio dentro del Programa Agente Tutor en el barrio '29 de octubre' y en Puente Duero.

En la mencionada zona de Pajarillos y en el colegio Cristóbal las acciones consistirán en reforzar la presencia policial en la entrada y salida del centro, además de una presencia preventiva en los recreos y horario lectivo, coordinación con la asociación 'Pajarillos Educa', reforzar la prevención del absentismo escolar y aumentar los contactos con la Dirección y Jefatura de Estudios, así como con el AMPA y las asociaciones vecinales, todo ello gestionado por la Jefatura del Distrito y supervisado por la Jefatura.

Asimismo, se procederá a realizar acciones informativas y presenciales en el Centro Social 'Santiago López', donde la iniciativa 'Pajarillos Educa' lleva a cabo actividades de formación e integración social.

En este sentido se impartirán charlas a los alumnos en materias relacionadas con la Policía Municipal como educación vial, prevención en cuanto al 'bullying' y al riesgo de la drogadicción, prevención en el uso de las nuevas tecnologías y contra la discriminación y todo lo relacionado con las ordenanzas municipales como limpieza o animales.

Cuadrado ha incidido en que la decisión no se toma porque la seguridad en estas zonas sea peor que en otras, ya que ha recalcado que las condiciones de los distintos barrios de la ciudad no presentan los mismos riesgos y problemas. "29 de octubre y Puente Duero no es lo mismo", ha sentenciado.

En el barrio de Puente Duero, el refuerzo policial se llevará a cabo a través de la Policía de Barrio y buscará recuperar su presencia allí, pues según el edil "hace años sí que había una presencia diaria" de agentes en este barrio, el cual ha recordado que muchas personas piensan que es un "pueblo" distanciado.

Cuadrado ha explicado que en las visitas que ha realizado a este barrio, tanto en campaña electoral como una vez ha sido nombrado concejal del equipo de Gobierno, los vecinos le han trasladado que se sienten "marginados o aislados", y "con todo lo que manifestaron" entendió que se trata de un barrio con unas circunstancias especiales de modo que entiende que se debe trabajar por que esté "más cerca" de la ciudad.

Según el edil, a pesar de la pérdida de efectivos, "se sigue prestando un servicio diferenciado y de calidad, de cercanía a los ciudadanos", pero se busca reforzar la presencia en distintas zonas y espacios públicos de Puente Duero.

La Policía Municipal, como ha explicado su superintendente, reforzará la presencia a pie en dicho barrio, y se tratará de garantizar que cada día una patrulla acuda a la zona, "patee Puente Duero" y esté en contacto con la asociación vecinal, el director del centro educativo y que los vecinos puedan tratar con el "policía a pie".