La Policía Nacional desmanteló en 2025 en CyL 18 grupos especializados en robos con fuerza en viviendas

Imagen de archivo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional desmanteló a lo largo del pasado año en la comunidad autónoma de Castilla y León un total de 18 grupos itinerantes especializados en robos con fuerza en viviendas y detuvo a 38 de sus integrantes.

Así consta en el balance de actuaciones de la Policía Nacional contra los grupos itinerantes especializados en robos con fuerza en viviendas en Castilla y León que confirma una reducción de este tipo de robos respecto a 2024 junto a un aumento del 52 por ciento del número de detenidos.

"Este dato refleja la eficacia de los dispositivos de investigación, la coordinación entre unidades y la mejora en los tiempos de reacción ante hechos consumados", ha significado la Policía Nacional que ha destacado que estas operaciones han permitido neutralizar estructuras criminales "altamente móviles", caracterizadas por su capacidad para desplazarse rápidamente entre provincias y actuar de forma organizada.

La Policía Nacional ha destacado además de que la "determinante" labor preventiva y ha informado de que los dispositivos de vigilancia, análisis de movilidad y controles selectivos han permitido identificar a otros 23 grupos itinerantes, "con 48 personas plenamente identificadas que no llegaron a cometer ningún robo".

Las mismas fuentes han afirmado que la presión policial ejercida sobre estos grupos provocó que abandonaran las ciudades en las que pretendían actuar, lo que frustró su actividad delictiva antes de que se pudieran materializar.

La Policía Nacional ha asegurado que seguirça reforzando estas líneas de trabajo durante 2026, con el objetivo de mantener la presión sobre los grupos itinerantes y seguir reduciendo su capacidad de actuación en Castilla y León.