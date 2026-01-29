Policía Nacional de Segovia organiza la primera 'Ruta del 091 Kms Solidarios' a beneficio de la Esclerosis Múltiple

Cartel del evento. - POLICÍA NACIONAL

SEGOVIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Segovia ha organizado la primera edición de la Ruta del '091 Kms Solidarios', una iniciativa deportiva y solidaria que se celebrará en la tarde del próximo 7 de marzo bajo el lema 'Rendirse no es una opción' y cuya recaudación se destinará íntegramente a la Asociación Segoviana de Esclerosis Múltiple.

La actividad ha sido presentada por la subdelegada del Gobierno en Segovia, Marian Rueda, y el comisario principal jefe de la Policía Nacional en la provincia, Miguel Ángel Martínez, quienes han destacado el carácter solidario del evento y su vocación de acercar la institución policial a la ciudadanía a través del deporte y la participación social.

Marian Rueda ha explicado que la Ruta del 091 incluye tanto carreras infantiles como una prueba para adultos, además de distintas exhibiciones de medios policiales. La carrera infantil dará comienzo a las 16.00 horas desde la avenida del Acueducto, con recorridos adaptados a las diferentes edades, mientras que la carrera de adultos se iniciará a las 17.00 horas, con un trazado urbano de algo más de seis kilómetros por el centro de la ciudad.

El precio de inscripción se ha fijado en diez euros para los participantes infantiles y en doce euros para los adultos, y la totalidad de la recaudación irá destinada a apoyar la labor que desarrolla la Asociación Segoviana de Esclerosis Múltiple en la atención a afectados por esta enfermedad y a sus familias.

Además de las pruebas deportivas, la Policía Nacional realizará durante la jornada diversas exhibiciones de medios, como demostraciones de los Tedax (desactivación de explosivos), unidades de drones, guías caninos, motocicletas policiales y vehículos infantiles, así como la instalación de puestos informativos de las entidades y empresas colaboradoras. En el evento participan diversas instituciones y firmas segovianas.

El recorrido de la carrera de adultos se iniciará en la avenida del Acueducto, a la altura de la iglesia de San Millán, y continuará por las calles Ezequiel González y Conde Sepúlveda hasta la rotonda de la Guardia Civil y el Parque de la Dehesa. Desde allí, los corredores girarán hacia la avenida de la Constitución, que marcará el punto intermedio del trayecto.

A continuación, el itinerario descenderá por la avenida de la Constitución hasta la plaza de la Universidad, para proseguir por Blanca de Silos, plaza de Santa Eulalia, calle Buitrago, Somorrostro, Muerte y Vida y San Francisco, alcanzando el Azoguejo. El recorrido continuará por la calle San Juan, la plaza del Conde Cheste, San Agustín, San Facundo, Doctor Laguna, Serafín, plaza de la Rubia, Cronista Lecea y Plaza Mayor.

Desde allí, los participantes pasarán por Marqués del Arco, La Merced, Daoiz y Juan Guas, darán una vuelta completa a la plaza de la Reina Victoria Eugenia, junto al Alcázar de Segovia, y continuarán por la Ronda de Juan II, Socorro, San Valentín, Leopoldo Moreno, Paseo de los Tilos, calle San Millán, Félix Gila, Carretas y Hermanos Barral, para finalizar nuevamente en la avenida del Acueducto, punto de salida y meta.

Marian Rueda ha animado a los segovianos a "participar en esta iniciativa solidaria, que es una muestra más de la cercanía de la Policía Nacional con la sociedad segoviana", al tiempo que ha subrayado la importancia de apoyar causas sociales a través de actividades abiertas y participativas.

Las inscripciones para la I Ruta del 091 Km Solidarios pueden realizarse a través de la página web habilitada para el evento.