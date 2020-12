Policía Nacional trata de negociar con un guardia civil retirado atrincherado en su domicilio de Valladolid

VALLADOLID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional tratan de negociar con un guardia civil retirado de 47 años que se ha atrincherado en su domicilio en la calle General Shelly de Valladolid capital y en cuyo interior se han escuchado dos detonaciones, según han confirmado fuentes del Cuerpo a Europa Press.

Sin embargo, las mismas fuentes han señalado que "no debería estar en posesión de un arma reglamentaria", por lo que no se descarta que esta pueda ser "de fogueo". Asimismo, han indicado que "no se descarta que el hombre sufra problemas mentales", aunque hasta el momento "no ha amenazado ni disparado a nadie".

El incidente ha comenzado en torno a las 17.20 horas de este sábado en el número 7 de la calle General Shelly, en cuyo interior se habrían escuchado "dos detonaciones", en forma de "dos fuertes ruidos". Desde entonces, agentes de Policía Nacional han tratado de negociar con el varón de 47 años, aunque, por el momento, según han insistido desde el Cuerpo "no ha amenazado ni disparado a nadie".

Hasta el lugar se han trasladado también efectivos de la Policía Local, Bomberos de Valladolid y, de forma preventiva, servicios sanitarios.