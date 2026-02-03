Policía Nacional y USAL impulsan C1B3RWALL Academy, un programa de formación a ciudadanos en ciberseguridad

Inauguración de C1B3RWALL Academy en Salamanca. - POLICÍA NACIONAL

SALAMANCA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Universidad de Salamanca (USAL) refuerzan su compromiso con la seguridad digital mediante el lanzamiento de 'C1B3RWALL ACADEMY 2026', un programa formativo que ha sido inaugurado hoy por el rector Juan Manuel Corchado, acompañado por Víctor Sánchez Hernández, inspector jefe de la Policía Nacional y José Ángel Fernández, policía.

C1B3RWALL ACADEMY 2026 nace con el objetivo de formar a profesionales y ciudadanos en las disciplinas más críticas del entorno digital actual y el programa formativo incluye 22 módulos.

El programa está estructurado en módulos especializados que incluyen: Inteligencia Artificial, Tecnologías Emergentes, Inteligencia y Ciberinvestigación y Seguridad y Defensa.

Durante la inauguración, Corchado ha reconocido la importancia de esta iniciativa que responde "a una realidad ineludible" de la actualidad "debido a la transformación digital irreversible de las sociedades y organizaciones y a los riesgos sin precedentes que acompañan a esta transformación".

Asimismo, ha recordado que el coste global de los ciberataques ha superado los 13 billones de dólares anuales, "una cifra que refleja no solo pérdidas económicas directas, sino también daños a la reputación, interrupciones de operaciones y, en casos extremos, amenazas a la seguridad nacional".

El rector de la USAL ha destacado que en Europa, se estima que faltan más de 250.000 especialistas en seguridad informática mientras que en España, esta "carencia es particularmente evidente" en niveles avanzados, "donde las organizaciones buscan no solo técnicos, sino estrategas capaces de anticipar amenazas y diseñar defensas resilientes".

La presentación de C1B3RWALL Academy 2026 es la antesala para uno de los eventos "más esperados" en materia de ciberseguridad: el Congreso C1b3rWall 2026, que se desarrollará en el mes de junio en Ávila y contará con los principales expertos, instituciones y empresas tecnológicas para debatir sobre los retos y oportunidades en ciberseguridad.