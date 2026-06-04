La policía de Valladolid detiene a un varón por el hurto de 13 sobres de jamón y un lomo

Archivo - Suc.-Detenido en Valladolid por enviarse fotos íntimas de una amiga tras desbloquear su móvil con huella mientras dormía - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un varón como presunto autor de un delito de hurto de trece sobres de un jamón y un lomo valorados en más de 600 euros, utilizando una mochilla forrada de papel de aluminio con el fin de eludir las alarmas, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

A las 12.45 horas del día 30 de mayo, la Sala CIMACC 091 recibió una llamada procedente del servicio de seguridad de un establecimiento comercial de Valladolid para advertir de que tenían retenida a una persona por la presunta comisión de un delito de hurto.

Los agentes desplazados al lugar se entrevistaron con el vigilante de seguridad, quien manifestó que el individuo había sido interceptado antes de sustraer efecto alguno en esa fecha. No obstante, indicó que el servicio de seguridad lo tenía plenamente identificado a través de las cámaras de grabación como el presunto autor de un hurto cometido días atrás.

Según los registros e informes internos del establecimiento, el encartado habría sustraído en una única jornada previa 13 sobres de jamón y un lomo, alcanzando un valor total de 604,33 euros. El vigilante aportó como prueba el ticket de compra correspondiente a los productos sustraídos y anunció su intención de formalizar denuncia en dependencias policiales, trámite que no pudo realizarse antes por carecer de los datos de filiación del presunto autor.

Durante la intervención, los agentes de Policía Nacional comprobaron que el individuo portaba una mochila azul forrada interiormente con papel de aluminio, un método utilizado habitualmente para neutralizar los arcos de seguridad y evitar la activación de alarmas.

Ante los hechos relatados y al constatar que el valor de lo sustraído en la jornada anterior superaba el límite penal de 400 euros, se procedió a la detención del varón como presunto autor de un delito de hurto, siendo trasladado a dependencias policiales, donde fue puesto en libertad una vez finalizaron las gestiones del atestado policial.