Policías nacionales de Valladolid detienen en Ceuta al piloto de narcolanchas 'El Chatito'

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid por amenazar e insultar en bares y mostrar sus genitales y agredir a la Policía - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) con base en Valladolid han detenido en Ceuta al conocido como 'El Chatito', que alardeaba en redes sociales de ser piloto narcolanchas y tenía dos reclamaciones judiciales de entrada en prisión en vigor, han informado a Europa Press fuentes policiales.

En concreto, agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la VII UIP con base en Valladolid desplazados a Ceuta en el marco de la Operación RED que realizaban sus funciones en la tarde de este domingo, 7 de junio, procedieron a la identificación y posteriormente a la detención de este varón por constarle dos reclamaciones judiciales por parte de los Juzgados de lo Penal de Ceuta y de Málaga.

Ambas reclamaciones decretaban el ingreso en prisión motivadas por malos tratos en el ámbito familiar y por tráfico de drogas por parte de este delincuente, conocido por su video viral en redes sociales alardeando de ser piloto de narcolanchas.

El detenido, "viejo conocido" de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Ceuta, pasará a disposición judicial en las próximas horas, han precisado las mismas fuentes.