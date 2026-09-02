Pollán aboga por recuperar fronteras y dar "todos los medios" a los Cuerpos de Seguridad para lograr normalidad en Ceuta

La plaza de San Marcelo de la capital leonesa ha acogido una concentración en solidaridad por la crisis migratoria de Ceuta convocada por la Asociación Héroes de Cavite. - EUROPA PRESS

LEÓN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha participado este miércoles en la concentración convocada en León en solidaridad por la crisis migratoria de Ceuta, un acto en el que ha abogado por recuperar las fronteras españolas y dar "todos los medios" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que "puedan ejercer su labor" y poder recuperar "cuanto antes" la normalidad en la ciudad autónoma.

"Esa invasión tiene unas responsabilidades políticas evidentes, que son las responsabilidades del gobierno de España y del gobierno de Pedro Sánchez", ha recalcado, después de transmitir su apoyo "total" a los españoles de Ceuta.

"Vox, por supuesto, no va a permitir que una ciudad española se vea sometida por el miedo, el caos y la inseguridad que está viviendo Ceuta en estos momentos", ha continuado, para incidir en que lo sucedido en las últimas semanas es "una invasión". "No se le puede denominar de otra forma. No se puede esconder esa invasión detrás de una crisis migratoria, un problema administrativo o una crisis humanitaria. España ha sido atacada por Marruecos, que ha puesto a las personas a asaltar la soberanía española y la integridad territorial a través de nuestras fronteras y eso no se puede permitir", ha agregado.

Además, ha expresado que el gobierno "conocía perfectamente" lo que podía ocurrir y "no hizo nada para evitarlo", por lo que ha exigido de nuevo que el Congreso active el artículo 102 de la Constitución Española "para que Pedro Sánchez responda judicialmente en los tribunales".

"Ceuta ha sido atacada y, por tanto, España ha sido atacada y lo que no se puede es ni normalizar ni gestionar esta situación. Lo que hay que hacer es revertirla, defender las fronteras de España y restaurar cuanto antes la normalidad de los españoles porque Ceuta es España y España se defiende", ha concluido.

La concentración que ha tenido lugar en la plaza de San Marcelo de la capital leonesa, convocada por la Asociación Héroes de Cavite, ha contado con unas 8.000 personas, según la Subdelegación del Gobierno en León, y la presencia de otros representantes políticos como el alcalde de León, José Antonio Diez y el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.