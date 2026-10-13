Pollán aclara que la prioridad nacional no se detalla en las cuentas y se aplicará en las convocatorias de 2027

Presentación del proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2027 - EUROPA PRESS

VALLADOLID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, de Vox, ha aclarado que el concepto de prioridad nacional no se detalla en el proyecto de presupuestos de la Comunidad para el año 2027 y ha explicado que se empezará a aplicar "en función de las circunstancias, de las bases y de las convocatorias que haya a lo largo de 2027".

"No hay ningún apartado concreto en el que aparezca la prioridad nacional en el presupuesto porque no tiene que estar", ha zanjado Carlos Pollán que ha reconocido que le gustaría "tener más cosas" en los presupuestos si bien ha asegurado que Vox es consciente de la representación que tiene en el Parlamento autonómico --tercera fuerza con 14 procuradores de 82-- y del acuerdo de gobierno alcanzado con el PP el pasado 3 de junio.

Carlos Pollán ha ratificado que PP y Vox suscribieron un "pacto amplio" y con muchas medidas en el que las dos partes estaban conformes y satisfechas.