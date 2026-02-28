Pollán asegura que "ningún castellano ni ningún leonés se merece sentirse inseguro en su barrio"

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, durante un mitin en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) - VOX

Defiende que las familias deben estar en el centro de las políticas y recuerda que el PP rechazó sus propuestas para erradicar la ocupación

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vovx a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha asegurado que "ningún castellano, ningún leonés y por supuesto, ningún español tiene que sentirse inseguro en su barrio", al tiempo que ha defendido que las familias deben estar en el centro de las políticas y recordado que el PP rechazó sus propuestas para erradicar la ocupación.

De esta forma se ha expresado durante su intervención en un mitin que el partido ha celebrado este sábado en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, donde ha estado acompañado por el presidente de Vox, Santiago Abascal, y por Alberto Díaz Pico, cabeza de lista por Valladolid.

El candidato ha lamentado que el índice de criminalidad en Castilla y León "va al alza cada año" y ha señalado de forma expresa la situación de la urbanización Arroyo Vereda, con "decenas de viviendas ocupadas, con una continua degradación de los espacios comunes y con una inseguridad terrible en sus calles".

Frente a quienes sostienen que la ocupación "no es un problema", Pollán ha pedido que se lo digan "a la cara a los vecinos de Arroyovereda" y ha recordado que Vox abandonó el Gobierno de la Junta "por principios" y para no ser "cómplices de ese nuevo engaño de reparto de ilegales en Castilla y León".

Asimismo, ha asegurado que VOX es "el único" dispuesto a "erradicar la ocupación" y ha explicado que las medidas concretas presentadas en las Cortes fueron rechazadas tanto por el Partido Socialista como por el Partido Popular. "No engañamos a nadie. Son los datos que vemos todos los días", ha apostillado.

En su intervención, también ha defendido la "prioridad nacional" en materias como la vivienda y ha subrayado que para Vox "las familias siempre estarán en el centro de sus políticas", un punto en el que ha apelado al apoyo de los castellanos y leoneses el próximo 15 de marzo para "dar una vuelta y un cambio de ritmo a esta comunidad".

"SENTIDO COMÚN"

Antes de las intervenciones de Pollán y Abascal han tomado la palabra el cabeza de lista por Valladolid, Alberto Díaz Pico, y el presidente del Comité Ejecutivo Provincial y también candidato en lista, Jesús Jiménez Miguel, quienes han defendido que "defender las fronteras no es odio, es sentido común".

Por este motivo, han coincidido en advertir de que "no hay libertad sin seguridad" y criticar el aumento de la criminalidad en la Comunidad y en la provincia, al recordar que "las puñaladas vividas la semana pasada en Valladolid entre bandas no puede ser lo que les espera a los hijos de los vallisoletanos".

En este sentido, Díaz Pico ha señalado directamente a PP y PSOE como responsables de la situación actual tras haber "permitido durante años que las calles se inunden de delincuencia importada".

"Ahora el PP promete soluciones, pero ellos han sido parte del problema y la solución es que se vayan", ha asegurado, un punto en el que ha defendido medidas como la prohibición del burka en espacios públicos.

En la misma línea se ha expresado Jiménez Miguel, quien ha agradecido la asistencia y el respaldo de los simpatizantes y ha asegurado que el próximo día 15 de marzo "van a votar a la única opción que viene a cambiar las políticas que tanto Partido Popular como PSOE han pactado y negociado en los últimos años y que han llevado a los españoles a una situación crítica".