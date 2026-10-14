Pollán asegura que los recortes en Cooperación irán a "ayudas sociales y familias" de CyL

Carlos Pollán atiende a los medios durante su visita la residencia juvenil Antonio Machado. - EUROPA PRESS

SORIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha asegurado que el recorte de cuatro millones en las líneas de cooperación al desarrollo para "cumplir el pacto de gobierno" entre PP y Vox irán destinadas a "ayudas sociales y familias" con la "prioridad de atender las necesidades de los ciudadanos" de la Comunidad.

Pollán, que este miércoles ha conocido el funcionamiento de la red de instalaciones juveniles de titularidad de la Junta con su visita a la residencia Antonio Machado de Soria, ha recalcado que dicho recorte se contempla en el proyecto de Presupuestos de Castilla y León. "El objetivo es que el dinero de los castellanos y leoneses revierta en los castellanos y leoneses y en el bienestar de las familias", ha indicado.

Asimismo, ha incidido que "se va a cumplir el pacto de gobierno de la Junta" donde también se contempla el recorte de las aportaciones a sindicatos y organizaciones empresariales. En este sentido, no ha aportado cifras ya que ha apuntado que es el propio consejero de Economía y Hacienda el que ha dado más detalles de los Presupuestos este miércoles.