Pollán, sobre Ceuta: "La mejor manera de proteger los derechos de los menores es devolverles cuanto antes"

Pollán, sobre Ceuta: "La mejor manera de proteger los derechos de los menores es devolerles cuanto antes". - JUNTA DE CYL

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, considera que "la mejor forma de proteger a esos menores extranjeros no acompañados que han cruzado ilegalmente la frontera es devolverles cuanto antes a su país junto a sus familias".

Así ha replicado el parlamentario del PP en respuesta a una pregunta formulada por la procuradora del PSCyL Nuria Rubio sobre la protección de la infancia tras cruzar las fronteras, al tiempo que ha garantizado que la Administración autonómica luchará y rechazará de manera "frontal" todas las políticas migratorias impulsadas por el Gobierno central.

Durante su intervención, Pollán, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha insistido en que la Junta se opondrá por "todos los medios jurídicos, legales y políticos" a cualquier reparto de inmigrantes en situación irregular, además de advertir de que el Ejecutivo regional no participará en ninguna reforma normativa ni acuerdo presupuestario destinado a "facilitar, financiar o consolidar la entrada, el acogimiento y la permanencia" de estas personas.

Asimismo, ha recordado el envío de cartas a la ministra del ramo para manifestar la negativa al traslado de los menores entrados en Ceuta, amparándose en el ordenamiento internacional y en el "interés superior del menor", cuyo principio fundamental radica en la reunificación familiar.

El consejero autonómico ha aprovechado además para acusar al Gobierno de España de no ejercer su competencia exclusiva en la resolución de los expedientes individualizados de retorno y repatriación, y ha remarcado que Marruecos ha sido calificado por el Consejo de Europa y por el Parlamento Europeo como "un país seguro".

En este sentido, ha avanzado que la Junta promoverá acuerdos directos con los países de origen, al amparo del artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, y ha instado a la oposición a abandonar sus "irresponsables políticas de efecto llamada" para centrarse en resolver la crisis humanitaria que padecen los ciudadanos ceutíes.

Por su parte, la procuradora socialista Nuria Rubio ha denunciado el clima de odio propiciado por discursos políticos y ha expuesto el caso de Ali, un niño de ocho años que ha resultado herido tras recibir el impacto de un disparo de perdigones cerca de un ojo en Ceuta. "Hubo caza, señor Pollán. Qué valientes, ¿verdad? Atacar a un niño indefenso. Este es el nuevo patriotismo que defienden", ha recriminado la parlamentaria, quien ha enfatizado que antes de cualquier frontera están los derechos fundamentales de la infancia y que lo mínimo que se espera de un Gobierno decente es ofrecer protección.

DISPONIBILIDAD DE PLAZAS EN CASTILLA Y LEÓN

Finalmente, Rubio ha rebatido las afirmaciones sobre la falta de capacidad de la comunidad autónoma al señalar que en Castilla y León "apenas están ocupadas una de cada tres plazas disponibles" para el acogimiento de menores.

La representante del PSCyL ha recriminado al Gobierno regional una acusada "falta de humanidad y de empatía", señalando que la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución no distinguen entre infancias de primera y de segunda categoría, y ha advertido de que generar odio conlleva consecuencias terribles que pesarán sobre la conciencia de los responsables políticos.

"Solidaridad no es dejar sola a Ceuta, que necesita nuestra ayuda, no es salir envueltos en la bandera de nuestro país, que por cierto es de todas y todas, bajo un falso patriotismo a insultar y a increpar a los que no pensamos como ustedes. Solidaridad es compartir responsabilidades y defender nuestra patria", ha censurado la socialista, quien también ha afeado a Pollán por no haber participado en las últimas manifestaciones reivindicativas de distintos colectivos celebradas en la Comunidad.

"No le vi en las manifestaciones para defender el Hospital de El Bierzo, ni tampoco en la de los forestales este verano, ni tampoco en las de la Marcha Blanca ni de la educación pública. ¡Qué hipocresía tan grande y repulsiva! Ustedes que presumen tanto de valores cristianos que los vemos en misa haciéndose la foto día sí, día también. ¿Les suena de algo amarás al prójimo como a ti mismo?", ha continuado Rubio extendido sus críticas a la falta de empatía y humanidad del vicepresidente de la Junta.

"El prójimo también es el que tiene diferente color de piel, recuérdelo cuando vaya a comulgar. Proteger a esos menores es un gesto de generosidad, es una obligación legal de usted, aunque la verdad no esperamos nada, le conocemos bien y sabemos que es un pésimo gestor", ha sentenciado.