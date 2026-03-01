Pollán destaca que el programa de Vox contiene propuestas de "sentido común que cualquiera puede votar"

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán - VOX

SEGOVIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León Carlos Pollán, ha subrayado que el programa electoral de su formación para las elecciones autonómicas del 15 de marzo contiene soluciones de "sentido común que cualquiera puede votar".

"Porque cualquiera de nuestras propuestas las podría votar cualquier ciudadano de Castilla y León, independientemente de lo que hubiera votado en otras en otras elecciones", ha expresado en declaraciones a los medios durante una visita a Segovia.

En este sentido, ha señalado que "cualquiera que vea el teatrillo que hacen PP y PSOE en el Congreso de los Diputados o en las Cortes de Castilla y León, supone un engaño teniendo en cuenta lo que en Bruselas votan conjuntamente".

Por ello, ha puesto como ejemplos por un lado el reciente acuerdo de Mercosur "que ha pactado el bipartidismo en Bruselas a espaldas de los ganaderos y de todos los españoles y que va a suponer la defunción del campo".

Asimismo, se ha referido a la "estafa" de los 'populares' con las recientes declaraciones en una entrevista del líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, en las que "ahora dice que cuando gobierne va a derogar la Ley de Memoria Histórica".

"Se lo podría contar al señor Mañueco, ya que, precisamente en Castilla y León tenemos un decreto que el propio Partido Popular ha impulsado en su momento y que después no ha querido derogar de ninguna manera después de salir nuestra salida del Gobierno", ha zanjado Pollán.