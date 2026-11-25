Pollán atiende a los medios. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha elogiado el nuevo reglamento de la Gerencia de Servicios Sociales, que permitirá ofrecer "el mejor servicio a los ciudadanos de Castilla y León".

Pollán, que ha acudido este miércoles en la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca, ha señalado que el articulado se ha diseñado con la finalidad de que los recursos públicos se gestionen "de la mejor manera posible" y que cada área tenga "claramente identificados" a sus responsables, por lo que ha remarcado que la línea de trabajo consiste en "ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos de Castilla y León".

Según ha explicado el vicepresidente primero, el pasado 30 de junio se publicaron tanto el decreto que regula la organización de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales como la última modificación del reglamento de la Gerencia de Servicios Sociales. "A partir de entonces se ha estudiado la posibilidad de realizar nuevos cambios en el reparto de funciones, pero finalmente se ha optado por mantener el modelo actual", ha afirmado.

Además, Pollán ha subrayado la labor que desempeñan las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales como "cara más cercana" del Gobierno autonómico para muchas familias, personas mayores, menores y vulnerables.

En este sentido, ha defendido la "estrecha colaboración" existente entre su departamento y la Consejería de Sanidad y Bienestar Social tras la nueva composición del Ejecutivo y la distribución de competencias, al apuntar que la relación interconsejerías se basa en los principios "de lealtad y colaboración con el objetivo común del interés de los castellanos y leoneses".

El vicepresidente ha presidido este miércoles en Salamanca una reunión de trabajo junto a la viceconsejera de Bienestar Social, Esperanza Vázquez; los gerentes territoriales de servicios sociales; el secretario general de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Santiago Díez; la directora general de Familia, Fátima Pinacho, y la directora general de Ayudas Sociales, Belén Pulgar