Pollán lamenta que Mañueco tenga "más logros en los rankings de los tres últimos que de los tres primeros"

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, durante un acto en Zamora - VOX

ZAMORA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, ha lamentado que el presidente del PP de Castilla y León y líder del Ejecutivo autonómico, tenga "más logros en los rankings de los tres últimos que de los tres primeros", por ello ha incidido en que los 'populares' "cada vez engañan menos".

Lo ha hecho durante su intervención en un acto previo a la campaña de las elecciones del 15 de marzo que se ha celebrado en La Harinera Eventos de Zamora, donde ha estado arropado por el líder nacional de Vox, Santiago Abascal.

Precisamente, Pollán ha situado a su partido como alternativa al PP y al PSOE, dos formaciones a las que considera "lo mismo", organizaciones "con los mismos principios" y ha reivindicado la figura del líder nacional de su partido, a quien ha considerado "una persona entregada a defender los intereses de los españoles" y ahora "involucrada en el proceso electoral de Castilla y León".

"En un país que se ha acostumbrado a perder las mayorías absolutas, la próxima que vamos a tener es la de este hombre", ha apuntado el candidato en referencia a Abascal.

En la misma línea, Pollán ha subrayado "la ilusión" que genera "en los pueblos de la Comunidad" el discurso de Abascal. "Siempre estaremos de vuestro lado y no defraudaremos nuestros principios", ha asegurado el candidato a la Presidencia de la Junta, que ha abogado por escuchar el discurso de Vox para constatar que "nada está perdido".

"Saldremos de esta con mucha más fuerza. Nosotros hemos demostrado en los Gobiernos que tenemos principios, palabra, que no os vamos a defraudar. Los demás no lo pueden decir porque son lo mismo", ha incidido Pollán, que ha criticado al líder socialista autonómico, Carlos Martínez, y al 'popular', Alfonso Fernández Mañueco, por igual y que ha considerado que, si los 40 años que acumulan los populares en la Administración autonómica los llevase el PSOE, "todo sería lo mismo".

Antes de la intervención de Pollán, la candidata de Vox por la circunscripción de Zamora, Marisa Calvo, ha lamentado que el Partido Popular "no responda con hechos" y ha reclamado que la prioridad del próximo Gobierno autonómico sea "la gente que lleva toda la vida contribuyendo".