Pollán no aclara si acudirá a Villalar e invita a celebrar la fiesta "como mejor se considere"

VALLADOLID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes y de la Fundación de Castilla y León, Carlos Pollán, no ha aclarado si acudirá a Villalar de los Comuneros (Valladolid) este 23 de abril, Día de la Comunidad, y ha invitado a la ciudadanía a celebrar esta fiesta "como mejor considere".

Pollán, que se estrena en un 23 de abril como presidente del Parlamento autonómico y de la Fundación, ha recordado que la celebración de esta fiesta como Día de la Comunidad está especificada en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y "seguirá siendo así siempre y cuando no se modifique" dicha norma, si bien ha puntualizado que no está decidido si asistirá o no a la localidad vallisoletana donde tradicionalmente se centralizan estos actos en conmemoración de la batalla que marcó el fin del movimiento comunero en 1521.

En cualquier caso, ha dejado claro que su presencia en Villalar "no es vital ni importante" para la celebración de este día y ha animado a todo el mundo a que lo celebre "bien en Villalar o en cada una de las provincias de la manera que sea".

"Que lo celebren de la forma que consideren conveniente, bien asistiendo a los actos previstos, o de la forma que consideren, no tengo que decir yo cómo tienen que celebrarlo", ha subrayado durante la rueda de prensa celebrada este martes en las Cortes para presentar la programación cultural prevista para ese día en Villalar y que reunirá a un centenar de artistas de 23 compañías tanto nacionales como procedentes de Francia, Portugal e Irlanda.

Pollán ha reconocido que no ha tratado con el presidente electo de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, si éste acudirá o no a Villalar el día 23 y ha insistido en que "los verdaderos importantes en esta fiesta son todos los castellanoleoneses que quieran participar en ella de la forma que crean oportuno".

En cuanto a la expectación generada por su posible presencia o no en Villalar tras la llegada de Vox a la Presidencia de las Cortes y la inminente entrada de dicha formación en la Junta de Castilla y León, Pollán ha recalcado que eso no aporta una mayor importancia a este día "sobre otros años", aunque ha reconocido que el Día de la Comunidad de 2022 sí la tiene por cuanto volverá "a su escenario habitual" tras dos años sin poder hacerlo por culpa de la pandemia.