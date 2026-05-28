Pollán (Vox) escribe a la rectora de la ULE para exigir que se retire el título de Honoris Causa a Zapatero

Facultad de Educación de la ULE, que acogerá el curso sobre Educación Sexual Integral. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León, por medio de su portavoz Carlos Pollán, ha exigido a través de una carta al Rectorado de la Universidad de León (ULE) la retirada "inmediata" del título de Doctor Honoris Causa que la institución concedió a Rodríguez Zapatero en el año 2023.

Pollán ha remitido una escrito a la rectora de la ULE, Nuria González, en la que ha considerado que la permanencia de esta distinción en manos de Zapatero constituye una "afrenta a los valores universitarios y provoca un daño a la imagen de la institución leonesa". Asimismo, el portavoz ha tildado esta petición de ejercicio de "responsabilidad política".

El portavoz parlamentario ha señalado que el Reglamento de la Universidad de León recoge que el título Honoris Causa es la máxima distinción académica de la Universidad y que su concesión se liga a personas destacadas por méritos sobresalientes.

En este punto, Pollán ha afirmado que en fechas recientes Zapatero "ha sido noticia por estar imputado por delitos relacionados con el tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental u organización criminal", a lo que ha añadido sus "estrechas relaciones con regímenes donde la democracia brilla por su ausencia, lo que resulta incompatible con la posesión de la distinción".

Por último, el representante de Vox ha reconocido como algo "positivo" que la propia Universidad de León haya mostrado de forma reciente su voluntad de estudiar la retirada de esta distinción a Rodríguez Zapatero, por lo que ha animado a la institución académica a ejecutar de "forma inmediata" este proceso para salvaguardar la "dignidad y el prestigio de la institución", y ha pedido que de cara al futuro se establezcan criterios de idoneidad "más exigentes" en la concesión de honores.