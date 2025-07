Ponferrada, epicentro del flamenco con 'Bierzo al toque', que reunirá a 4.000 personas en torno a grandes figuras

Alba Molina, Tomatito, Arcángel, Argentina, Ángeles Toledano, Carmen Linares y Pastora Galván protagonizarán el evento

PONFERRADA (LEÓN), 20 (EUROPA PRESS)

Ponferrada (León) se prepara para acoger la tercera edición del festival 'Bierzo al toque' desde el próximo día 23, una cita ya consolidada y con la que la capital berciana se convertirá en epicentro del flamenco en el noroeste del país, con un cartel que reúne a grandes figuras como Alba Molina, Arcángel, Argentina, Ángeles Toledano, Carmen Linares, Pastora Galván o Tomatito, de las que disfrutarán en torno a 4.000 personas.

El evento propone un recorrido por todas las disciplinas de este arte declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Las actuaciones de los virtuosos del cante, el toque y el baile se conjugarán con conferencias, talleres y otras actividades complementarias.

Según ha explicado en declaraciones a Europa Press el coordinador del festival, Miguel Morán, la idea de crear este evento en Ponferrada surge de la pretensión de llevar el flamenco a lugares donde "no tiene ese arraigo" como El Bierzo, que es, además, su lugar de nacimiento.

"Siempre que puedo voy al Bierzo y no deja de ser mi tierra. Me hacía ilusión hacerlo allí", ha recalcado, al tiempo que ha señalado que La Térmica Cultural de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), espacio que acogerá los actos centrales del festival, es un lugar "fantástico" dedicado a la cultura. Por todo ello, ha manifestado su agradecimiento hacia este centro, así como hacia el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático, del que depende la Ciuden, por apostar por la iniciativa.

Miguel Morán ha destacado que, tras las dos ediciones anteriores, 'Bierzo al toque' empieza a consolidarse. "El flamenco tiene una capacidad enorme para, cuando llega a un sitio y la gente lo ve, asentarse y quedarse. La puerta que tiene el flamenco no la tiene casi ninguna música; sobre todo el flamenco en directo", ha apuntado.

La cita, que se desarrollará en La Térmica Cultural entre los días 23 y 26 de julio, reunirá en torno a 4.000 personas y contará, además de las actuaciones, con actividades paralelas como exposiciones, conferencias, cata de vinos o talleres.

"GRANDES NOMBRES".

Miguel Morán ha subrayado la calidad de los participantes, "grandes nombres" del flamenco; desde Tomatito, "uno de los más grandes de la guitarra" y destacadas figuras como Carmen Linares, Alba Molina, Arcángel y Argentina hasta artistas de renombre más jóvenes como Ángeles Toledano y Alba Heredia.

Además, ha resaltado la importancia de las conferencias que se llevarán a cabo y que completan la programación, ya que acercan el flamenco a la sociedad de una manera más educativa, además de profundizar en su historia. Del mismo modo, se realizarán actividades como las centradas en la cultura del vino, el cajón flamenco o el taller infantil de palmas.

OTRAS ACTIVIDADES.

La programación aúna cultura, gastronomía y conocimiento de la comarca e incluye la exposición fotográfica de Manuel Montaño, en la que se muestra una colección de fotografías dedicada al cantaor Enrique Morente; una mesa redonda sobre la fotografía y el flamenco; la presentación del libro 'En mi arte mando yo', de Lola Pantoja y la presentación del libro 'Now or never', con Pepe Habichuela y José M. Gamboa.

Respecto al estado que vive actualmente el flamenco, Miguel Morán ha explicado que este arte se encuentra en un "gran momento". No obstante, es una disciplina poco apoyada desde las instituciones públicas. "Es el arte más importante que tenemos en este país y con una proyección internacional enorme. A veces está más valorado fuera que dentro", ha agregado.

"UNO DE ESOS GRANDES OLVIDADOS".

En esta misma línea, ha considerado que el flamenco debería contar con "más ventanas" donde exponerse, ya que está "un poco infravalorado". "Algo que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad los poderes públicos tienen una pequeña obligación de conservarlo. A veces parece uno de esos grandes olvidados que se merecen mucho porque es un arte tan valorado por todos los artistas de todos los niveles en el mundo que parece mentira que España no haya sabido explotar ese filón. Seguramente si el flamenco hubiese sido americano tendría en el mundo una mayor presencia", ha apostillado.

'Bierzo al toque' comenzará el miércoles día 23 con las actuaciones gratuitas de Arcángel, Carlos de Jacoba y Alba Molina; el jueves día 24 será el turno de Ángeles Toledano, Carmen Linares y DJ Freikets; el viernes día 25 actuarán Pastora Galván, Argentina y Curro Velázquez Gaztelu DJ y, finalmente, el sábado día 26 cerrarán el festival Alba Heredia, Tomatito y DJ A Vuelapluma.

Miguel Morán ha expresado la ilusión que le produce poder llevar a cabo esta iniciativa y invitado a "todo el mundo" a asistir al festival y a conocer o disfrutar de El Bierzo, una tierra "especial", con buena gastronomía, destacados espacios naturales, gente hospitalaria y en la que también destaca, entre otras cuestiones, la cultura del vino. "La comarca de El Bierzo es una tierra para conocer. Invitamos a todo el mundo que se quiera acercar a ver flamenco, pasárselo bien y disfrutar", ha concluido.