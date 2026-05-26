Ponferrada (León) registra incendios posiblemente intencionados en cuatro vehículos de madrugada

Uno de los vehículos incendiados de madrugada en Ponferrada (León). - AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

PONFERRADA (LEÓN), 26 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Ponferrada (León) ha intervenido de madrugada en la extinción de incendios posiblemente intencionados en cuatro vehículos diferentes en dos puntos de la ciudad.

En concreto, a las 4.35 horas el Speis recibió una alerta del Servicio de Emergencias 1-1-2 en el que informaba del incendio de un Peugeot 301 ubicado en la calle Merayo, según han informado fuentes municipales.

Al lugar se desplazó una dotación de bomberos con una autobomba y la rápida intervención de la Policía Municipal logró su extinción mediante un extintor.

En el momento en que ambas dotaciones comprobaban que el fuego estaba totalmente extinguido se recibió un nuevo aviso en el que se informaba de la existencia de otro incendio que afectaba a tres vehículos en la calle Teruel.

En este caso los vehículos afectados fueron Hyundai Tucson, un Ford Mondeo y un Peugeot 508, en los que se logró una rápida extinción.

La coincidencia temporal indica la posible intencionalidad de estos incendios, según las mismas fuentes.