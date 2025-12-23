Ponferrada modernizará el alumbrado público y rehabilitará las piscinas 'Lydia Valentín' con 12 millones de euros

Archivo - Imagen de una de las calles céntricas de Ponferrada (León), donde se acometerá la modernización del alumbrado público y la rehabilitación de las piscinas municipales 'Lydia Valentín'. - EUROPA PRESS - Archivo

Se trata de dos actuaciones "estratégicas" impulsadas por el Consistorio y la Junta

PONFERRADA (LEÓN), 23 (EUROPA PRESS)

La Junta de Castilla y León, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), y el Ayuntamiento de Ponferrada impulsan dos actuaciones "estratégicas" para el municipio: la modernización del alumbrado público de todo el municipio y la rehabilitación integral de las piscinas 'Lydia Valentín', proyectos que suponen una inversión conjunta de más de 12 millones de euros.

Dichas actuaciones están orientadas a mejorar los servicios públicos, la eficiencia energética y la calidad de vida de la ciudadanía. Ambas suponen una inversión conjunta superior a los 12 millones de euros y se presentan de forma coordinada en el marco de una misma estrategia de modernización de las infraestructuras municipales.

Por una parte se acometerá la renovación integral del alumbrado público de Ponferrada mediante el suministro e instalación de 14.868 luminarias LED de última generación, con una inversión de 9.818.300 euros. Por otro lado se llevará a cabo la rehabilitación integral de las piscinas municipales 'Lydia Valentín', con un presupuesto de 2.381.624 euros y un plazo de ejecución previsto de ocho meses, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Junta de Castilla y León.

La actuación de modernización del alumbrado público se ejecutará en el marco del encargo de gestión realizado por el Ayuntamiento de Ponferrada a Somacyl, que incluye el suministro de energía; el mantenimiento y conservación de la infraestructura; la gestión del alumbrado y la ejecución futura de obras de acondicionamiento de la red según las necesidades municipales. El importe global de este encargo se estima en 40 millones de euros, con una duración de 15 años desde enero de 2025.

REDUCCIÓN DEL CONSUMO DEL 32,69%

La renovación permitirá sustituir las actuales luminarias de vapor de sodio por tecnología LED, mucho más eficiente y sostenible, lo que se traducirá en una reducción del consumo eléctrico del 32,69 por ciento, pasando de 5,29 a 3,56 millones de kilovatios-hora anuales. Asimismo, se reducirá de forma significativa la contaminación lumínica mediante el uso de bajas temperaturas de color, fotometrías específicas para cada zona y un flujo superior prácticamente nulo.

Las nuevas luminarias ofrecerán una mejor reproducción cromática, mayor confort visual y una vida útil que puede alcanzar las 100.000 horas, reduciendo notablemente los costes de mantenimiento. Además, estarán preparadas para su integración en sistemas avanzados de telegestión y control punto a punto, sentando las bases para el desarrollo de soluciones de smart city.

La actuación beneficiará a un total de 36 núcleos de población del municipio, entre ellos Ponferrada, Flores del Sil, Cuatrovientos, Columbrianos, Fuentesnuevas, Dehesas, Compostilla, La Placa y numerosos pueblos del entorno rural.

CONDICIONES ÓPTIMAS

De manera complementaria, se impulsará la rehabilitación integral del complejo deportivo de las piscinas municipales 'Lydia Valentín', con el objetivo de poner nuevamente las instalaciones en servicio en condiciones óptimas de seguridad, funcionalidad y eficiencia.

La actuación se desarrollará sobre un edificio de dos alturas y una superficie aproximada de 3.379 metros cuadrados e incluirá el refuerzo y la reparación de las estructuras existentes, la impermeabilización del vaso de la piscina, la renovación de pavimentos, la mejora de la cubierta y la actualización de las instalaciones técnicas.

MODERNIZACIÓN DE INSTALACIÓN TÉRMICA

El proyecto contempla también la modernización de la instalación térmica mediante sistemas de climatización adaptados a cada espacio, con posibilidad de aprovechamiento del calor procedente de la red de calor de Ponferrada, así como la renovación casi completa de la instalación eléctrica. El complejo contará con un doble suministro eléctrico y un generador que garantizará el alumbrado de los recorridos de evacuación.

Esta actuación está financiada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, a través de Somacyl, y el Ayuntamiento de Ponferrada.