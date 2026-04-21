El portal de Intermediación Laboral del Ayuntamiento de Ávila facilita la cobertura de más de medio millar de empleos

ÁVILA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila facilitó el año pasado la cobertura de más de medio millar puestos de trabajo a través del Portal de Intermediación Laboral.

A lo largo de 2025, tal como ha detallado la teniente de alcalde de Empleo, Industria y Comercio del Ayuntamiento de Ávila, Sonsoles Prieto, se tramitaron 214 ofertas de empleo para cubrir un total de 515 puestos de trabajo. Asimismo, en lo que va de 2026, se han publicado en el Portal de Intermediación Laboral 70 ofertas para cubrir un total de 138 puestos de trabajo.

Los puestos de trabajo ofertados el año pasado se encuadraron en todos los sectores y actividades, si bien destaca, con un doce por ciento, las ofertas relacionadas con actividades sanitarias y de servicios sociales.

Asimismo, un diez por ciento correspondió a la actividad de la construcción y un siete por ciento, al de la industria manufacturera, mientras que un 22 por ciento correspondió a "otros servicios", detalla el Consistorio a través de un comunicado.

Más del 90 por ciento de los puestos de trabajo que se solicitaron cubrir fueron en Ávila, mientras que un siete por ciento fueron para Villacastín (Segovia) y un uno por ciento para Madrid.

En la actualidad, el Portal de Intermediación Laboral del Ayuntamiento de Ávila cuenta con 336 empresas inscritas, de las que 37 se han incorporado el último año. Igualmente, cuenta con más de 7.000 personas inscritas tanto para búsqueda como para mejora de empleo; de ellas, más de 800 se inscribieron como nuevas.

Por tramos de edad, los grupos con mayor porcentaje de inscritos son los comprendidos entre 30 y 34 años (16 por ciento) y entre 25 y 29 años y de 35 a 39 años (ambos, el 13 por ciento), mientras que, atendiendo a su nivel formativo, el 45 por ciento de los inscritos tienen estudios secundarios; un 44 por ciento posee estudios post secundarios y un 6 por ciento tiene estudios primarios.

El Portal de Intermediación Laboral del Ayuntamiento de Ávila, al que se puede acceder en la web http://avila.portalemp.com, tiene como objetivo poner en contacto a los demandantes de empleo con las empresas que tienen una oferta de empleo disponible.

CASACIÓN OFERTA Y DEMANDA

Esta plataforma online permite la casación de ofertas y demandas de empleo, con la ventaja de eliminar desplazamientos y esperas tanto a las personas que desean entregar su curriculum como a las empresas que están buscando trabajadores.

Los demandantes, en este sentido, pueden suscribirse a ofertas de trabajo que sean de su interés, además de recibir información sobre las ofertas publicadas que se ajustan a su perfil e información sobre los recursos de formación existentes, detalla el Ayuntamiento.

Por su parte, las empresas pueden presentar sus ofertas de empleo de forma online, definiendo las condiciones y el perfil del puesto, además de tener acceso a los currículos de los demandantes de empleo que se inscriben en sus ofertas.

También pueden realizar una gestión rápida y eficaz de los inscritos mediante parámetros codificados para facilitar la selección más objetiva posible de sus futuros trabajadores.

Este portal, además, permite acceder a contenidos adicionales, recursos, información y herramientas de utilidad tanto para trabajadores como para demandantes de empleo o empresas.

A su disposición, en este sentido, se encuentran recursos como el Rincón del Emprendedor, el Espacio del Demandante o un Área de la Empresa.