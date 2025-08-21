Porto (Zamora), Barniedo y Colinas (León), focos de "preocupación" para el dispositivo de CyL

VALLADOLID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El operativo de lucha contra incendios en la Comunidad inicia una nueva jornada con "preocupación" en tres frentes, Porto (Zamora), Barniedo y Colinas (León), si bien la evolución global ha sido "positiva" tras una nueva noche de trabajo.

Según informan desde la Junta, hay un total de 26 activos --ocho en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, seis en 1 y 12 en gravedad 0-- y 17 controlados "que exigen aún vigilancia por posibles reactivaciones".

De todos ellos "preocupan especialmente" el incendio de Porte, en Zamora que, de todas formas, ha presentado una "evolución favorable durante la noche". Así, hay tres zonas activas en La Baña, "de muy difícil acceso y que ahora tiene visibilidad muy escasa"; San Cipriano, "la zona más alejada y donde se trabajará durante la mañana con medios terrestres y aéreos" si finalmente "pueden volar", y Ribadelago, donde el avance está contenido, con la cabeza "cortada", por lo que el dispositivo trabajará en los laterales, si bien se hará sin medios aéreos por la concentración de humo en el "cañón" que deja "sin visibilidad" a las aeronaves.

También hay "avance favorable" en la mayoría de los incendios que afectan a la provincia de León. Los que más preocupan son los de la zona sur de Barniedo y el de Colinas. "Tienen foco activo con gran virulencia", detallan desde la Junta. Además, en la zona norte de Fasgar hay "puntos activos" sobre los que trabajan con medios terrestes y aéreos.

"Hay una visión optimista de la extinción en el resto de incendios donde no se espera que avance el perímetro en ninguno de ellos si las condiciones meteorológicas no cambian y se pueden hacer las labores de perimetraje y liquidación. Todos los incendios presentan un gran poder de reactivación", han advertido para destacar que tanto Yeres como Llamas de Cabrera tienen el perímetro "estable".

En cuanto al nuevo el incendio de Colinas del Campo de Martín Moro, en nivel de gravedad 2, la Junta explica que se han realizados contrafuegos en la zona de Igueña, con un foco activo al norte del municipio que tiene "previsible evolución" hacia el este por los vientos de dirección noroeste.

SALAMANCA Y PALENCIA

Por último, en Candelario (Salamanca), los trabajos han avanzado según lo previsto y, aunque esta mañana había una nueva columna de humo, ha sido atendida "rápidamente".

En Palencia, hay algunas reactivaciones en el frente de la Cruz Armada que el dispositivo ha atendido "con rapidez". "Peligro de reactivación, es necesaria labor de vigilancia, localización de puntos calientes y eliminación", destacan.