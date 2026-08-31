PP acusa a Puente de "disfrazar" de inauguración su "fracaso" con la A-11 al presentar como terminada una vía en obras. - PARTIDO POPULAR

NAVA DE ROA (BURGOS), 31 (EUROPA PRESS)

El senador por Valladolid José Ángel Alonso ha denunciado hoy que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "pretende disfrazar de inauguración su fracaso con la A- 11" y ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez plazos, presupuestos y compromisos ciertos para terminar definitivamente la Autovía del Duero.

Alonso ha intervenido en un acto celebrado en Nava de Roa (Burgos), junto a la N-122, acompañado por el diputado nacional Ángel Ibáñez y ante una destacada representación institucional y política de las provincias de Valladolid y Burgos.

Al encuentro han asistido el alcalde de Nava de Roa, Carlos Velasco; el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez; los senadores Javier Lacalle, Raquel González y Arenales Serrano; procuradores autonómicos, alcaldes, concejales y representantes municipales de la Ribera del Duero y de las localidades afectadas por los retrasos de esta infraestructura.

El senador vallisoletano ha reclamado que la A-11 "se termine de una vez" y ha recordado las consecuencias que la falta de infraestructuras tiene para quienes viven y trabajan en el medio rural. "Quienes vivimos en los pueblos no hablamos de las carreteras mirando un mapa desde un despacho. Las utilizamos y las sufrimos todos los días para trabajar, estudiar, acudir al médico o visitar a nuestra familia", ha señalado Alonso, alcalde de Villalón de Campos.

El parlamentario nacional por Valladolid ha acusado a Óscar Puente de presentar como una obra terminada lo que únicamente ha sido una apertura parcial. El viaducto sobre el Duero continúa en obras, la autovía obliga a los conductores a abandonarla antes de llegar a Quintanilla de Arriba y los vehículos pesados y el tráfico de largo recorrido siguen circulando por la antigua N-122.

"Óscar Puente vino con toda la parafernalia y el boato que tanto le gustan para hacerse una fotografía, pero no inauguró la conexión completa entre Tudela de Duero y Quintanilla de Arriba. La A-11 sigue sin estar terminada y la realidad vuelve a desmentir su propaganda", ha afirmado.

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DE 36 MESES

El senador ha recordado que las obras de estos dos tramos comenzaron en diciembre de 2019 y noviembre de 2020 con un plazo aproximado de ejecución de 36 meses. Más de seis años después, todavía no han concluido y la fecha de finalización se ha ido aplazando sucesivamente: primero se anunció para finales de 2025, después para la primavera de 2026, más tarde para después del verano y ahora se vuelve a retrasar hasta la primera mitad de 2027.

"Cada vez que el Gobierno incumple una fecha anuncia otra como si aquí no hubiera pasado nada. Y, entre un incumplimiento y el siguiente, organiza una inauguración para intentar convertir su fracaso en un éxito", ha criticado Alonso, quien ha recordado también la cacerolada con la que los vecinos recibieron al ministro y la pancarta que resumía el sentimiento de la comarca: 'Los fracasos no se celebran'.

"Los vecinos tienen razón. No vamos a llamar éxito a un nuevo incumplimiento ni a aceptar que una apertura parcial sirva para ocultar todo lo que continúa pendiente", ha recalcado.

PREGUNTAS EN EL CONGRESO SOBRE PROTOCOLO

Los representantes 'populares' han informado de que el Grupo Parlamentario Popular registró el pasado 27 de agosto en el Congreso de los Diputados una batería de 15 preguntas escritas para que el Gobierno aclare el protocolo seguido en el acto presidido por Óscar Puente el 24 de agosto en Valbuena de Duero. El PP exige conocer si fueron invitados representantes de la Junta de Castilla y León, de la Diputación de Valladolid y de los ayuntamientos afectados, así como la relación completa de autoridades, parlamentarios y representantes políticos convocados, indicando el cargo o condición que justificó cada invitación.

La iniciativa también reclama al Gobierno que explique en calidad de qué asistieron al acto el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, y otros numerosos dirigentes socialistas. "Óscar Puente tiene que aclarar por qué las instituciones y los ayuntamientos afectados no estuvieron representados mientras la primera fila se llenaba de cargos del PSOE. Si la autovía la pagamos entre todos, el ministro no puede utilizarla como si fuera propiedad de su partido", ha declarado Alonso.

NUEVAS INICIATIVAS

Los parlamentarios nacionales del Partido Popular por Valladolid han anunciado una nueva batería de preguntas parlamentarias para obligar al Ministerio de Transportes a detallar los plazos de ejecución y finalización de todos los tramos pendientes de la Autovía del Duero.

Las iniciativas exigirán al Gobierno que concrete cuándo estará plenamente operativa la conexión entre Tudela de Duero y Quintanilla de Arriba, cuál es la fecha prevista para concluir el viaducto sobre el Duero y qué calendario maneja para los tramos comprendidos entre Quintanilla de Arriba y Castrillo de la Vega.

"El tiempo de las fotografías y los anuncios ha terminado. Los parlamentarios nacionales por Valladolid vamos a exigir fechas, presupuestos y compromisos por escrito. Utilizaremos todos los instrumentos parlamentarios para que el Gobierno diga claramente cuánto falta, cuánto va a costar y cuándo estará terminada toda la A-11", han señalado.

Los 'populares' han recordado que el Gobierno del Partido Popular dejó aprobados en 2018 los proyectos de los tramos entre Quintanilla de Arriba y Castrillo de la Vega. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no licitó las obras, dejó transcurrir los años, permitió que los proyectos caducaran y posteriormente tuvo que volver a contratar su actualización.

EFECTOS ECONÓMICOS EN BURGOS

Por su parte, el diputado nacional Ángel Ibáñez ha centrado su intervención en las consecuencias que estos retrasos tienen para la provincia de Burgos, la seguridad vial, la actividad de las empresas y los transportistas y el futuro económico de toda la Ribera del Duero.

Los parlamentarios 'populares' han advertido de la contradicción de un Gobierno que habla de reto demográfico mientras retrasa las infraestructuras que necesitan los pueblos; presume de competitividad mientras obliga a empresas y transportistas a perder tiempo y dinero; y habla de seguridad vial mientras mantiene el tráfico pesado en una carretera nacional peligrosa.

"No se puede pedir a la gente que permanezca en el medio rural y, al mismo tiempo, condenarla a esperar otros diez años para disponer de unas comunicaciones dignas", ha afirmado Alonso.

CRÍTICAS POR LA SITUACIÓN DE LA A-60

Alonso ha extendido sus críticas a la situación de la A-60 y al planteamiento del Ministerio de sustituir el tramo central entre Medina de Rioseco y Santas Martas por una carretera 2+1. "Después de décadas esperando una autovía entre Valladolid y León, Óscar Puente pretende que nos conformemos con añadir un tercer carril en algunos puntos de la actual N-601. Eso no es terminar la A- 60. Eso es renunciar a ella, y los vallisoletanos no vamos a resignarnos", ha advertido.

El senador ha denunciado también el deterioro de numerosas carreteras nacionales de Castilla y León, con baches, firmes en mal estado y tramos en los que los conductores "se juegan la vida, especialmente cuando llueve o circulan de noche". "Castilla y León no reclama privilegios. Reclama carreteras seguras, fechas que se cumplan, proyectos que no caduquen y autovías que se terminen", ha concluido.

Alonso ha emplazado finalmente al ministro a cumplir el mandato aprobado por el Senado y agilizar las actuaciones pendientes: "Óscar Puente puede hacerse todas las fotografías que quiera y publicar todos los mensajes que quiera en Twitter, pero mientras la A-11 siga incompleta, la realidad seguirá desmintiendo su propaganda. Señor Puente: menos focos, menos excusas y más kilómetros para unir Valladolid y Burgos".