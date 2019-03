PP aprueba en solitario la Ley de Conciliación

Publicado 27/03/2019 14:06:43 CET

Castilla y León se ha convertido este miércoles en la primera Comunidad Autónoma de España en aprobar una Ley de Conciliación y de Eliminación de la Brecha Salarial, una norma, como ha defendido el consejero de Empleo y de Familia e Igualdad de Oportunidades, Carlos Fernández Carriedo, "innovadora, comprometida" y que genera "nuevos derechos", a pesar de lo que únicamente ha sido respaldada por el PP en las Cortes frente al voto en contra de PSOE y Podemos por no "ver avances" y la abstención de Cs y UPL.

Fernández Carriedo ha defendido esta norma en una intervención en la que ha agradecido de forma especial el trabajo realizado por la exconsejera de Familia e Igualdad de Oportunidades Alicia García, quien ha cesado de este cargo para concurrir como cabeza de lista del PP al Congreso por Ávila. No obstante, García sí ha seguido el debate de esta norma desde su escaño como procuradora en las Cortes.

En su intervención, el consejero ha asegurado que la Ley que hoy ha salido adelante aborda "de manera global" dos "grandes retos" como son el derecho a conciliar y la eliminación de la brecha salarial y de género. Además, como ha reiterado el consejero, con esta norma la Comunidad se convierte en la "primera" de España en presentar una norma de estas características.

"Se trata de una nueva ley innovadora y comprometida para seguir avanzando unidos en conciliación y corresponsabilidad, que supone la generación de nuevos derecho, mejorando nuestro sistema de bienestar y de protección social, y con el objetivo declarado de alcanzar una igualdad retributiva real y efectiva, que sea el principio del fin de cualquier tipo de desigualdad en el empleo", ha defendido Fernández Carriedo.

No obstante, el texto normativo no ha contado con el respaldo de PSOE y Podemos, cuyos procuradores han insistido en que la norma no avanza en los objetivos planteados. Sin embargo, esta Ley ha contado con la abstención de Ciudadanos que la enmarca dentro de la "lucha por la igualdad" y la del procurador de UPL, Luis Mariano Santos, "no mejora la Ley estatal".