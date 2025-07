El PP carga contra la gestión del agua del alcalde de Ávila y le acusa de usar la comunicación de forma "torticera"

ÁVILA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ávila ha cargado contra el alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, por lo que ha calificado como una "desastrosa" gestión del reciente episodio de agua no apta para el consumo. Además, le ha acusado de emplear los canales de comunicación institucional de forma "torticera" y con fines "partidistas", ocultando información clave a los ciudadanos y a los grupos municipales.

El portavoz del grupo 'popular', Jorge Pato, ha afirmado este martes en rueda de prensa que "la ciudad aún se está recuperando del bochorno" que se ha vivido al ver cómo Ávila era noticia nacional por la prohibición de consumo del agua del grifo en plena ola de calor.

Según ha asegurado, ha sido gracias al trabajo de "muchos profesionales" como se ha logrado restablecer el suministro adecuado en la madrugada del domingo al lunes, aunque ha advertido de que "eso no significa que el problema se haya resuelto definitivamente".

La crítica del PP se ha centrado también en las decisiones políticas tomadas durante los últimos años de gobierno de Por Ávila. Pato ha recordado que el plan de abastecimiento desde el embalse de Cogotas quedó firmado por el anterior equipo de gobierno del Partido Popular el 1 de marzo de 2019 junto a la Junta de Castilla y León y ACUAES, pero que el actual alcalde, según ha denunciado, "dijo no a solventar el problema del abastecimiento solo porque era una herencia del Partido Popular". "De aquellos polvos, estos lodos", ha sentenciado Pato, quien ha asegurado que el sectarismo político de Sánchez Cabrera ha conducido a una crisis evitable. Igualmente, ha advertido de que, en este momento, la ciudad no cuenta con el plan Cogotas ejecutado y se enfrenta ahora a un nuevo reto: la sustitución de la tubería de Serones, cuyo coste ascendería a nueve millones de euros.

El Grupo del PP también ha arremetido contra la gestión de la comunicación por parte del equipo de gobierno durante la crisis del agua ya que, cuando se declaró no apta para el consumo, el mensaje institucional "se parapetaba detrás de la Junta de Castilla y León para ocultar su responsabilidad" y no contenía ni una sola mención al verdadero motivo de la restricción: el exceso de manganeso. En cambio, ha remarcado, "cuando se ha declarado apta, ya no ha hecho falta ningún escudo".

Pato ha lamentado que esa información se publicara antes en redes sociales y en medios que a través del cauce oficial del Ayuntamiento. "Yo me enteré de que el agua era apta antes por las redes sociales que por el grupo de portavoces", ha denunciado. Además, ha criticado que no se colocaran advertencias en las fuentes públicas durante los días en que el agua no era apta, este fin de semana de ola de calor y mucho turismo por el certamen Ávila en Tapas, lo que ha generado escenas de turistas bebiendo o dando de beber a sus mascotas en las fuentes, sin conocer el riesgo.

En el plano económico, el PP ha reclamado al equipo de gobierno que implemente bonificaciones o exenciones fiscales a familias y empresas afectadas por la crisis, como ya trasladó durante el pleno celebrado en plena crisis el pasado viernes, aunque Pato ha asegurado que la reacción del alcalde fue poco convincente. "Nos cuesta creer que un partido como Por Ávila, que lo único que ha sabido hacer es subir impuestos, estuviese pensando en implementar bonificaciones si no llega a formularlo el Partido Popular", ha dicho.

En cuanto a las soluciones futuras, ha señalado que, aunque la empresa concesionaria Aqualia ha ofrecido asumir el coste de redacción del proyecto de ejecución para la nueva infraestructura, aún no se ha informado a los grupos sobre cuál es la cuantificación final de las obras y cómo se van a ejecutar, teniendo en cuenta que "si se vuelve a cortar el suministro desde Serones para hacer esa reparación de esa tubería, habrá que ver de qué manera se garantizan los niveles de los depósitos de suministro de agua potable sin que vuelvan a subir esos niveles de manganeso".

Por último, ha concluido que los abulenses "han pagado" las consecuencias de lo que considera una mala gestión política y técnica. "La imagen de nuestra ciudad ha salido perjudicada, y por mucho que el señor Sánchez Cabrera trate ahora de figurar como que se afana por solucionar esta situación, la realidad es que hemos perdido cinco años", ha sentenciado.