PP cree que la petición del PSOE del Pleno de investidura es una "cortina de humo" para tapar su "corrupción"

VALLADOLID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León ha asegurado que la petición del PSOE para que se convoque el Pleno de investidura tiene "eificacia cero" y considera que es una "cortina de humo" para tapar la "corrupción" del partido en el día en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entrado en su sede.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Leticia García, ha respondido así al secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, quien ha apelado este miércoles al artículo 52.1 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León para pedir la convocatoria inmediata del pleno de investidura del presidente de la Junta ante la "parálisis" y el "bloqueo institucional" que ha achacado a la "dejadez" y a la "holgazanería" de Alfonso Fernández Mañueco.

"Menudo patinazo el del señor Martínez. Le ha pillado con el pie cambiado: hoy se ha marcado el día con la entrada de la UCO en Ferraz mientras Sánchez estaba con el Papa y Carlos Martínez, el líder del Partido Socialista que no pisa las Cortes, justo tenía hoy convocada una rueda de prensa", ha afirmado García.

La portavoz 'popular' ha asegurado que su escrito "no es necesario, es inútil y solo sirve como cortina de humo" y le ha restado toda relevancia.

"Al Partido Socialista le digo: tranquilos, que se centren en su casa, que bastantes problemas tienen. El pleno de investidura evidentemente se va a celebrar, con o sin su escrito, que tiene una eficacia cero y una relevancia cero", ha insistido Leticia García.

INTENTO DE DISTRAER

En la misma línea, ha subrayado que la iniciativa socialista no es más que una "maniobra de distracción" ante la gravedad de lo ocurrido hoy con su partido a nivel nacional y ha asegurado que "los nervios" ante lo que tiene "encima" el PSOE les hace buscar "cortinas de humo" como la de hoy para pedir la celebración de un Pleno.

García ha calificado de "desfachatez" que Martínez "se atreva a hacer acusaciones contra el PP" cuando el PSOE está "asediado por la corrupción".

"Tanto en Castilla y León como en España, la única verdad es la que dictan las urnas", ha afirmado la portavoz del Grupo Popular, quien ha aesgurado que "la jugada le ha explotado en la cara" a Martínez y ha asegurado que la rueda de prensa ha sido un "fiasco" político.

"Al señor Martínez le ha salido mal la jugada hoy, porque hoy es un mal día para el Partido Socialista, otro mal día más", ha aseverado Leticia García, quien ha acusado al líder socialista de "enturbiar" el ambiente político de Castilla y León con un tema "que no tiene recorrido" cuando "le ha explotado en la cara la corrupción sistemática del Partido Socialista".

García ha recordado que mientras la Junta "sigue funcionando" y resuelve "el día a día" de los ciudadanos y garantiza todos los servicios públicos, el PSOE de Castilla y León tiene una deuda pendiente con los castellanos y leoneses.

"Lo que tiene que hacer el Partido Socialista de Castilla y León es dar explicaciones por la corrupción del Partido Socialista español y de Zapatero", ha reclamado la portavoz del PP, quien ha añadido que mientras la agenda de su formación pasa por "velar" por la Comunidad y formar un Gobierno "que continúe dando estabilidad a esta tierra", al PSOE se "la vuelve a marcar la UCO".