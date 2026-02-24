PP llevará al Pleno de Salamanca una moción para que la empresa Majorel negocie alternativas al ERE para 169 empleados

Reunión entre el Grupo Municipal Popular de Salamanca y los representantes de los trabajadores en Majorel. - GRUPO POPULAR DE SALAMANCA

SALAMANCA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Salamanca presentará una moción al próximo Pleno de la Corporación, que se celebrará el 6 de marzo, para pedir a la empresa Majorel que negocie alternativas a los 169 despidos anunciados por un expediente de regulación de empleo (ERE).

El Grupo Municipal ha asegurado que esta medida se tomará para apoyar a los 169 empleados, según ha anunciado este martes su portavoz, Fernando Rodríguez, tras una reunión mantenida en el Ayuntamiento con los representantes de los trabajadores.

Rodríguez ha mostrado la preocupación por un expediente de regulación que tiene "un impacto directo sobre el empleo en la ciudad de Salamanca, donde reside gran parte de las personas que acuden al centro de trabajo", que está ubicado en el término municipal anexo a la capital, de Carbajosa de la Sagrada.

La moción insta al Ayuntamiento a dirigirse directamente a la empresa propietaria para "exigirle que se siente a la mesa de negociación y esté abierta a la búsqueda de alternativas que permitan que no se produzca este expediente de regulación de empleo".

Asimismo, insta a ponerse en contacto con la Junta de Castilla y León y con el Gobierno de España para solicitar, "en la medida de sus posibilidades", su implicación.