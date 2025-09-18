PP no adelanta el sentido del voto a una PNL del PSOE contra el genocidio en Gaza y critica hacer electoralismo

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha preferido no adelantar el sentido del voto a una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Socialista que pedirá una condena de las Cortes de Castilla y León del "genocidio" en Gaza. "Ya se dirá lo que se votará en el momento correspondiente, que es en el Pleno", ha explicado el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, que sí ha rechazado utilizar "el drama ajeno para hacer electoralismo", como ha reprochado en concreto al PSOE.

Gavilanes ha asegurado por otro lado que la postura del Partido Popular "siempre ha sido única" y ha sustentado esa opinión en cuatro ejes fundamentales: el alto al fuego "inmediato", la liberación de todos los rehenes y de todos los presos, la distribución de la ayuda humanitaria "sin ningún tipo de obstáculo a la población civil" y evitar la escalada regional.

El portavoz del Grupo Popular ha recordado que el "detonante" del conflicto fueron los ataques terroristas por parte de Hamás a Israel en octubre en los que fallecieron más de 1.200 personas y ha añadido que la respuesta no puede ser "otra masacre". En este sentido, ha considerado que "la legítima defensa" de Israel se debe enmarcar siempre "dentro de los límites del derecho internacional".

Dicho esto, Ricardo Gavilanes ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de estar aprovechando una desgracia "con carácter electoral" y para "tapar otros problemas que le acucian".

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha pedido "llamar a las cosas por su nombre" y se ha reafirmado en que en Gaza está ocurriendo un genocidio, por lo que pedirá una condena expresa de las Cortes a través de una PNL a debate en la sesión del miércoles.

Los socialistas también instarán a la Junta de Castilla y León a "condenar de manera expresa" la obstrucción de la ayuda humanitaria que, según ha asegurado Gómez Urbán, no llega a los civiles "por culpa y por la decisión del Estado de Israel". "Los niños y niñas palestinos y palestinas están muriendo de hambre porque la ayuda humanitaria se está utilizando como un arma de guerra", ha lamentado la portavoz del Grupo Socialista.

"Uno no puede hablar de derechos humanos, uno no puede decir que es demócrata si no se posiciona en el lado correcto de la historia, que es con las víctimas y en contra de los genocidios", ha advertido Gómez Urbán a los 'populares'.

Por su parte, el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha abogado por esperar a conocer el sentido del voto del PP a la PNL sobre Gaza. "No me quiero calentar y, aunque después de 10 años ya me conozco bien el paño, no la voy a liar hoy en la rueda de prensa adelantando la posición del Partido Popular", ha manifestado en concreto.