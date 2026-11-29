Archivo - Efectors del incendio de Burgohondo. - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP es la formación más votada en muchos de los municipios de las provincias de Ávila, León, Zamora y Soria que este verano se vieron afectados por diferentes incendios como los que afectaron a Burgohondo, Villanueva de Ávila, Castropodame o Fermoselle.

Así, en el municipio abulense de Burgohondo, donde se tuvieron que evacuar de forma preventiva a unas 30.000 personas de varias localidades del Alto Tiétar, el PP ha sido el partido más votado, el 50,3 por ciento de los apoyos, mientras que en segundo lugar se encuentra Vox, con el 24,15 por ciento de los votos, y de PSOE, con el 22,8 por ciento.

En Cebreros, otro de los pueblos que sufrió una evacuación de su zona periurbana y el confinamiento del resto de los vecinos, el PP es la formación con más apoyo en estas elecciones, seguido del PSOE, mientras que en El Tiemblo, donde se evacuaron dos urbanizaciones, la formación más apoyada ha sido el PSOE, con el 35,22 por ciento de los votos.

En la provincia de León, en Castropodame, donde un incendio arrasó el pasado mes de julio 810 hectáreas, la mayoría de ellas de masa forestal, el mayor apoyo ha sido para el PSOE, con el 46,82 por ciento de los votos, seguido de PP, con 35,09 por ciento y de Vox, con el 13,07 por ciento de los votos.

En la localidad zamorana de Fermoselle, donde el pasado verano un incendio calcinó más de 10.000 hectáreas, el PP es la fuerza con más apoyos, con un 48.4 por ciento de los votos, seguido del PSOE, con el 24,73 por ciento, mientras que el grave incendio de La Mierla, en Guadalajara, llegó hasta la vecina provincia de Soria y hubo que evacuar a vecios de Retortillo y Barcones.

Tanto en Retortillo como en Barcones el PP es la formación con más apoyo en la cita electoral de este domingo.