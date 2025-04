PP y PSOE expulsan a la alcaldesa 'popular' de Sepúlveda (Segovia) y se turnarán en Alcaldía

SEGOVIA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los grupos del PP y el PSOE del Ayuntamiento de Sepúlveda han sacado adelante una moción de censura para echar a la alcaldesa, Irene Michelena, que se presentó bajo las siglas 'populares', y turnarse al frente de la Alcaldía.

La moción, aprobada con los cuatro votos socialistas y tres populares que suman mayoría, ha provocado la expulsión de la Alcaldía de Michelena en favor de Alfonso Fernández, del PP, que se turnará con el socialista Ramón López.

Desde que Irene Michelena logró la alcaldía de Sepúlveda en 2023 con el apoyo del concejal de VOX, Francisco Conde, surgieron desavenencias continuas entre la alcaldesa y los concejales de su partido. Según fuentes del PP provincial, el partido intentó resolver la situación que se manifestaba complicada, al tener en cuenta que Irene Michelena no es una afiliada al PP.

Tras varias reuniones de cargos organizativos del PP en la provincia con los concejales sepulvedanos, al no encontrar solución a la situación, se llegó a plantear la salida de la alcaldía para Michelena, pero ésta se negó a dar ese paso, por lo que la situación se enrareció aún más y, según las mismas fuentes del partido en la provincia, se trasladó un descontento general y protestas constantes de los vecinos de Sepúlveda, que manifestaban la falta de gestión en el Ayuntamiento.

La ruptura completa de relaciones se produjo en 2024, cuando los tres concejales 'populares' que acompañaban a Irene Michelena en la lista abandonaron sus cargos municipales.

La tensión se ha mantenido a lo largo del año, aunque desde el inicio de 2025 se han producido negociaciones entre el Grupo Socialista y el Popular de Sepúlveda para que pudiera prosperar una moción de censura que depusiera a la alcaldesa.

Finalmente, esta moción se ha presentado en un pleno extraordinario celebrado este miércoles 2 de abril con el resultado de siete votos a favor de la censura contra la alcaldesa.

ACTO "DE RESPONSABILIDAD"

El PSOE sepulvedano ha justificado la presentación de esta moción como un acto de "gobernabilidad y responsabilidad", según ha declarado el portavoz socialista, Ramón López. En el acuerdo tomado tras la destitución de Michelena, López asume el cargo de teniente de alcalde hasta mayo de 2026, mientras el concejal 'popular' Alonso Fernández será el alcalde de Sepúlveda en ese periodo.

Al cumplir un año natural, el 2 de mayo del 2026, los dos cargos se turnarán, con López como alcalde socialista y Fernández como teniente de alcalde.

Según el nuevo alcalde, el popular Alonso Fernández, "la evolución de la legislatura ha demostrado un deterioro progresivo del gobierno, que ha derivado en un estancamiento del funcionamiento de los órganos de gobierno y de la vida municipal", por lo que han finalizado con el cierre del acuerdo con los socialistas, que ha derivado en la moción final.

Ante el resultado de la misma, la alcaldesa destituida ha manifestado su desacuerdo y la intención de denunciar esta maniobra política. La hasta ahora alcaldesa ha gobernado en solitario, con el único apoyo del concejal de VOX a lo largo de estos meses, en los que la mayoría del pleno municipal ha llegado a retirarle el sueldo que tenía asignado (26.000 euros).

Fuentes del PP provincial creen que Michelena no tiene mucho margen para actuar contra una moción legal, dado que no es afiliada al partido y por ello no se incumple ningún acuerdo de transfuguismo en la actitud de los concejales populares, además de que la moción ha sido presentada por el Partido Socialista y se ha desarrollado de acuerdo a la ley, como no puede ser de otra manera.

Para el nuevo equipo de gobierno, que ha formado el grupo de siete concejales, se había llegado a una "una falta de iniciativa y comunicación política llevada al enfrentamiento, que hacía insostenible la situación del Ayuntamiento". Las mismas fuentes han apuntado que la moción de censura ha salido adelante "gracias a la negociación política y la responsabilidad, haciendo posible la unión de los siete concejales para formar una coalición y crear un equipo de gobierno conjunto y equilibrado".

El nuevo equipo de gobierno municipal de Sepúlveda se plantea ahora el trabajo "que permita la gobernabilidad del Ayuntamiento en lo que queda de legislatura, con una coalición que va mucho más allá de unas siglas políticas".