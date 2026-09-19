El PP reclama al Gobierno explicaciones por el último incidente del primer tren de la mañana entre Zamora y Madrid

Los Parlamentarios Nacionales Del Partido Popular Por Zamora, Elvira Velasco Morillo Y Óscar Ramajo Prada - PP

ZAMORA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los parlamentarios nacionales del Partido Popular por Zamora, Elvira Velasco Morillo y Óscar Ramajo Prada, han registrado en el Congreso de los Diputados una pregunta dirigida al Gobierno para exigir explicaciones ante la situación vivida este jueves, 17 de septiembre, por los usuarios del primer servicio de alta velocidad entre Zamora y Madrid.

Asimismo, reiteran la reivindicación y la exigencia de la recuperación y puesta en servicio del Tren Madrugador para los zamoranos, un tren que "puso en marcha el PP y que el gobierno de Pedro Sánchez quitó con la burda excusa de la pandemia".

Del mismo modo, recalcan que los zamoranos se merecen poder decidir dónde vivir y trabajar, un tren madrugador, frecuencias suficientes y puntualidad en los trenes ante el deterioro continuado del servicio ferroviario que depende del incompetente ministro Óscar Puente.

Los diputados zamoranos censuran lo que consideran una situación "surrealista" y difícil de entender para los usuarios: el tren previsto para salir de Zamora a las 7.41 horas sufrió una demora que, según la información trasladada por los propios viajeros, alcanzó los 73 minutos, de manera que finalmente no partió hasta las 8:54 horas.

A la espera de conocer las explicaciones oficiales sobre las causas de la incidencia, el PP considera especialmente preocupante la gestión realizada durante esos minutos, tanto por la falta de información clara a los pasajeros como por la imposibilidad de buscar una alternativa para quienes necesitaban llegar a Madrid a primera hora.

En este sentido, los diputados preguntan expresamente al Gobierno por qué no se permitió embarcar a los viajeros afectados en otro tren con destino Madrid que realizó una parada en la estación de Zamora aproximadamente a las 8.20 horas, cuando ya llevaban cerca de cuarenta minutos esperando.