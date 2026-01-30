PP de Segovia lleva al Congreso el "caos" del autobús y ferrocarril con Madrid y denuncia el "abandono" de los usuarios

Los diputados nacionales populares por Segovia, María Cuesta y Pablo Pérez. - PP DE SEGOVIA

SEGOVIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del Partido Popular por Segovia, Pablo Pérez y María Cuesta, han llevado al Congreso de los Diputados una batería de preguntas parlamentarias ante lo que consideran "abandono del Ministerio de Transportes hacia la provincia", reflejado en una sucesión de decisiones y problemas que afectan directamente a la movilidad, la seguridad y la vida diaria de miles de segovianos.

Entre los temas que señalan los diputados 'populares' segovianos están los sucedidos en las pasadas semanas relativos a las limitaciones de velocidad en la línea de Alta Velocidad entre Segovia y Garcillán, producidas en los días posteriores a los accidentes mortales de Adamuz y Rodalíes. A ellos han sumado las, según consta en el comunicado oficial del PP de Segovia, "numerosas incidencias ferroviarias registradas durante 2025 y en lo que va de 2026".

Otro punto que han citado es el "intento del Ministerio de trasladar al Ayuntamiento de El Espinar una factura de 580.000 euros por el socavón de la N-VI", una petición de abono de la reparación realizada en marzo de 2025 que el Ministerio ha comunicado y que el Consistorio espinariego rechaza al considerar que la vía es de titularidad estatal, así como que la petición se debe únicamente a la negativa de la institución local para, en aquellas fechas, permitir el paso de los vehículos por las calles urbanas de San Rafael mientras duró la reparación del socavón, pues razonan desde fuentes muncipales que la mejor solución era abrir el peaje de la A6 durante esos días.

En este contexto, los diputados preguntan al Gobierno por las incidencias reiteradas en los servicios de autobús que conectan Segovia con Madrid, por la falta de información a los usuarios cuando se producen cancelaciones o retrasos y por el papel que está desempeñando el Ministerio en la supervisión y garantía de un servicio esencial para trabajadores, estudiantes y familias. "Cuando fallan el tren y el autobús, lo que falla es el Ministerio, no los ciudadanos", ha subrayado Pablo Pérez.

El diputado segoviano ha señalado que "lo preocupante no es solo que se produzcan incidencias, sino que el Ministerio no anticipe, no coordine y no actúe con rapidez cuando Segovia se ve afectada", por lo que, como así añade, se está viendo "cómo se repite el mismo esquema: problemas en la alta velocidad, problemas en la red convencional, conflictos en carreteras estatales y ahora también dificultades en el transporte por carretera, siempre sin una respuesta política a la altura".

María Cuesta ha insistido en que "Segovia necesita un Ministerio que ejerza como tal, que planifique y que supervise correctamente los servicios, no uno que se limite a reaccionar tarde o a mirar hacia otro lado". Cuesta ha asegurado que "las empresas que operan los servicios cumplen su función, pero es el Ministerio quien debe garantizar que los ciudadanos reciban información, seguridad y fiabilidad en sus desplazamientos".

Desde el Partido Popular denuncian que el Ministerio está acumulando decisiones que están deteriorando la movilidad de la provincia, afectando a la competitividad, al acceso al empleo y a la calidad de vida de los segovianos. Para Pablo Pérez "no es aceptable que Segovia encadene incidencias ferroviarias, restricciones de velocidad, conflictos en infraestructuras estatales y ahora también problemas en el transporte por carretera sin que nadie asuma responsabilidades políticas".

Las preguntas registradas en el Congreso exigen al Ministerio explicaciones claras sobre los controles que está ejerciendo, las medidas correctoras previstas y los planes reales para garantizar que Segovia disponga de conexiones fiables, seguras y dignas, tanto por ferrocarril como por carretera. "No pedimos trato de favor, pedimos trato justo", ha señalado Cuesta.

Ambos diputados han concluido advirtiendo de que no van a normalizar este trato. "Segovia no puede seguir siendo la provincia a la que se le limitan servicios, se le cargan costes y se le pide paciencia. Vamos a seguir dando la batalla política hasta que el ministro deje de castigar a Segovia con su inacción", han afirmado.