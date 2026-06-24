El PP de Soria pide explicaciones al alcalde y a su antecesor Carlos Martínez tras el registro del Ayuntamiento

A la dcha, la portavoz del Grupo Municipal del PP en Soria, Belén Izquierdo, junto al resto de miembros de la formación. - EUROPA PRESS

SORIA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal del PP de Soria, Belén Izquierdo, ha pedido explicaciones al actual alcalde de la ciudad, Javier Antón y al anterior regidor y secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, tras el registro del Consistorio soriano y de dos viviendas que se saldó este martes con seis detenidos, entre ellos la concejal de Medio Ambiente, Turismo y Comercio, Yolanda Santos.

Izquierdo ha trasladado el "apoyo y respeto" a la labor de la Policía, La Guardia Civil y los juzgados sobre estos hechos que se investigan, que considera "de extrema gravedad y que han dado lugar a la detención de una concejal".

En concreto, se investiga la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

La portavoz 'popular' ha exigido que el alcalde de Soria, Javier Antón, de explicaciones no sólo al PP, sino a todos los ciudadanos de Soria. "Queremos entender qué es lo que ha fallado en este Ayuntamiento y qué medidas se van a implementar para que esto no vuelva a ocurrir", ha señalado.

Además, ha pedido que también comparezca Carlos Martínez porque ocupó la Alcaldía hasta el mes de abril "y por lo tanto parte de los hechos probablemente se conocieron de su etapa como alcalde".

Belén Izquierdo ha subrayado que las "cuestiones penales" las tiene que resolver el juzgado pero los "temas políticos" corresponden al Grupo Municipal Socialista.

"Cualquier tipo de investigación del tipo que sea, independientemente de los importes y de los hechos, que afecte al Ayuntamiento de Soria es por si grave, no sólo por la existencia o no de delitos sino porque pone de manifiesto que hay algo aquí que no funciona y es que lo llevamos denunciando de una forma reiterada", ha aseverado la portavoz del PP.

ADJUDICACIONES

La 'popular' ha recordado que el Consistorio soriano adjudicó durante los últimos años varios servicios a la empresa que se investiga, Biosfera, vinculados a actividades ambientales, ludotecas o campamentos.

En este sentido, ha explicado que desde su partido han hecho diferentes consultas y "siempre han dicho que la concejal no tenía ninguna vinculación activa con la empresa".

"La hoja registral de la empresa en este caso se encuentra cerrada desde el año 2023 esto quiere decir que las últimas cuentas publicadas han sido de 2022 y no hemos podido acceder a más información pública", ha resumido.

Tras el registro este martes del Ayuntamiento de Soria y dos domicilios, cinco de las personas detenidas han sido puestas en libertad y deberán comparecer ante el Juzgado cuando sean requeridas. La concejala de Medio Ambiente, Turismo y Comercio, Yolanda Santos, ha pasado este miércoles a disposición judicial. Cuatro de los arrestos se produjeron en Soria y otros dos en la Comunidad de Madrid.

La Policía Judicial terminó a última hora de la tarde del martes el registro en el Ayuntamiento, que se inició a primera hora de la mañana en una operación desarrollada por la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, a través de su Unidad Orgánica de Policía Judicial, bajo la dirección del Tribunal de Instancia de Soria, Plaza número 3, y de la Fiscalía de la Audiencia Provincial.

Se han practicado tres entradas y registros autorizados judicialmente, uno de ellos en dependencias del Ayuntamiento de Soria y los otros dos en domicilios particulares vinculados a la investigación.