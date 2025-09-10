PP tacha de filibusterismo pedir tramitar la ley sobre derechos y garantías al final de la vida por tercera vez

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular ha rechazado este miércoles, al igual que el Grupo Vox y los dos procuradores no adscritos, la toma en consideración de la proposición de ley sobre derechos y garantías al final de la vida, texto que ha llegado a las Cortes por tercera vez impulsado en esta ocasión por el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, que ha recogido "exactamente" y "literalmente" el mismo que presentó en su día Francisco Igea y que el PP aprobó en Consejo de Gobierno en la legislatura de coalición con Ciudadanos.

"La lógica, la coherencia, la razón y la dignidad haría suponer que hoy el Partido Popular debería votar a favor de esta iniciativa", ha defendido Fernández que ha tachado de "lamentable, miserable y de absolutamente vergonzosa" la decisión del PP tumbar esta proposición de ley "por una cuestión de venganza personal" hacia Igea "anteponiendo sus odios y sus fobias al derecho de las personas que están en sus últimos momentos, al derecho de las personas que están en sus últimos días".

En el mismo sentido se ha pronunciado Igea que se ha referido a este texto como "el epítome del resentimiento en la política" y del "resentimiento de un portavoz y de un grupo político que puso su instinto de venganza por delante de los derechos de la gente que se enfrenta al final de sus días". "Esta Comunidad no se lo merece", ha zanjado.

Por su parte, la procuradora del PP Paloma Vallejo ha advertido de que registrar esta proposición de ley por tercera vez para su tramitación es "una burda manipulación" del Parlamento y un ejercicio de "filibusterismo" y de "ostrucionismo parlamentario" y ha rechazado participar en un circo, tras lo que ha recordado a Fernández que hace cuatro años enmendó a la totalidad el texto de Igea que hoy ha defendido en su integridad.

"Va a ser cierto que la política hace extraños compañeros de cama", ha ironizado Vallejo que ha bromeado sobre que Fernández e Igea sean ahora "dos mejos" tras haberse convertido en los "últimos mohicanos" de sus respectivos partidos. "Váyanse, son un fraude, sólo intentan burlarse de este Parlamento", ha pedido la 'popular' a los dos parlamentarios del Grupo Mixto.

Vallejo se ha reafirmado por otro lado en que esta proposición de ley recoge derechos y deberes ya establecidos en la vigente normativa estatal y autonómica y ha recordado que el primer texto estaba recogido en el acuerdo de Gobierno de la anterior legislatura por lo que fue apoyado por los 'populares' en cumplimiento de ese pacto, "no porque la creyésemos necesaria", ha aclarado.

También ha recordado que el PP rechazó en bloque las enmiendas que presentó el Grupo Socialista desde el convencimiento de que abren la puerta a la eutanasia a la que se ha referido como "el fracaso de los paliativos" en algunos casos.

"Una vez más meten la patita por debajo para intentar imponer ese sesgo ideológico de extrema izquierda", ha reprochado Vallejo que ha defendido que la Consejería de Sanidad ha incrementado los recursos personales y económicos de los cuidados paliativos para mejorar la atención de todos los enfermos y de sus familias tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito domiciliario y en el medio rural y en el urbano.

En el caso de Vox la procuradora Rebeca Arroyo ha justificado el rechazo a la toma en consideración del proyecto de ley en que quiere otorgar el poder de decisión a los menores de edad y en que establece obligaciones para los profesionales sanitarios.

Por su parte, tanto el Grupo Socialista como el Grupo UPL-Soria ¡Ya! han votado a favor de tramitar la proposición de ley para dar derechos y evitar que todo lo que dice la Junta en los documentos oficiales "se quede en mera palabrería, o peor, en pura hipocresía" como ocurre en la actualidad, según ha asegurado el socialista Jesús Puente. "¿Qué excusa van a plantear hoy?", se ha preguntado el socialista mientras que Luis Mariano Santos ha defendido la necesidad de llevar a cabo un debate sereno y tranquilo "sobre un precepto tan personal e intransferible como el derecho de las personas al final de su vida".