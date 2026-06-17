PP y Vox presentan una moción de censura contra el alcalde socialista de Sardón de Duero (Valladolid)

SARDÓN DE DUERO (VALLADOLID), 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de PP y Vox han presentado una moción de censura en el Ayuntamiento de Sardón de Duero (Valladolid) contra el actual alcalde socialista, José Antonio Matesanz, que según lo previsto se confirmará el próximo 25 de junio en un Pleno en el que se votará la moción.

El Ayuntamiento de este municipio vallisoletano de unos 600 habitantes, ubicado a las puertas de la Ribera del Duero, está gobernado por el PSOE desde 2015 y en el actual mandato el alcalde, José Antonio Matesanz, fue investido al ser el PSOE la lista más votada, con tres concejales, por delante de los dos que obtuvieron Vox y el PP.

Se da la circunstancia de que la formación dirigida por Santiago Abascal fue la segunda más votada en aquellos comicios, con un apoyo más que el Partido Popular --127 frente a 126--.

El alcalde ha explicado que esta moción de censura se podría haber dado en cualquier momento de la legislatura al gobernar en minoría, no obstante, ha destacado que pese a todo se han podido aprobar presupuestos todos los años con su voto de calidad y la ausencia de uno de los concejales de Vox o PP --dos en cada caso--.

Matesanz ha garantizado que ha realizado su labor "lo mejor que ha sabido" y que asume esta situación "sin problema" y a la espera de lo que pase en el Pleno del 25 de junio.

Finalmente, ha rechazado las acusaciones de falta de transparencia y ha aclarado que desde el primer día de su mandato dio orden de que se informara a la oposición de todos los pasos dados desde el equipo de gobierno del municipio vallisoletano.