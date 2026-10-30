Preacuerdo en el sector del metal de Valladolid hasta 2028 con subida salarial del 4% en 2026 y del 3,25% los siguientes

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mesa negociadora del Convenio Colectivo de la Industria, las nuevas tecnologías y los servicios del sector del Metal de Valladolid ha alcanzado este viernes un preacuerdo con vigencia hasta 2028 que contempla, entre otras medidas, una subida salarial del 4 por ciento en 2026 y del 3,25 por ciento en 2027 y en 2028, según ha informado UGT FICA.

El preacuerdo, pendiente de ser ratificado en los próximos días y que beneficiará directa e indirectamente a cerca de 22.000 personas trabajadoras, incluye además una cláusula de revisión salarial de hasta el 1 por ciento en 2026 y de 1,25 por ciento para 2027 y 2028 con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de las personas trabajadoras y un incremento de la retribución específica para el trabajo nocturno hasta un 30 por ciento del salario base.

El sindicato ha explicado que el preacuerdo es fruto de una "intensa negociación" con la patronal y ha destacado supone un "importante avance" tanto en materia salarial como en la mejora de los derechos laborales "y garantiza estabilidad al sector hasta el año 2028".

En este sentido, ha aseverado que no ha dejado de apostar en todo momento por el diálogo como herramienta para alcanzar "acuerdos equilibrados y beneficiosos para el conjunto del sector" y ha insistido en que este preacuerdo supone un "importante avance" para recuperar el poder adquisitivo --un 20,5 por ciento acumulado de 2023 a 2028-- "y reforzar la protección frente a la inflación mediante la inclusión de mecanismos de revisión".

Desde UGT FICA han destacado en concreto los incrementos en pluses de turnicidad, trabajos ordinarios en domingos y festivos y regulación y actualización de las dietas, desplazamientos y licencias.

El sindicado ha calificado el preacuerdo alcanzado de "muy positivo" por la "complejidad" de una negociación que, según ha reconocido, llegó a encontrarse en una situación de difícil desbloqueo.

El secretario de Acción Sindical y coordinador sectorial de UGT FICA Castilla y León, Gorka López, ha afirmado que el preacuerdo se ha alcanzado "tras casi medio año de una negociación extremadamente dura, en algunas ocasiones incluso muy tensas". Por eso, para la organización, "este resultado es fruto del trabajo "constante" y de haber mantenido una posición "firme" en la defensa de los intereses de las personas trabajadoras.

López ha augurado que el consenso alcanzado garantiza la paz social en la provincia "porque es una pieza clave para que el sector sea más productivo y sostenible y además asegurando el empleo presente y futuro para Valladolid".

Por último, UGT FICA ha expresado su confianza en que el preacuerdo quede ratificado por sus miembros los próximos días para proceder a la firma definitiva del convenio para los próximos tres años.