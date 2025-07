El precio del crédito en las universidades presenciales de CyL se sitúa en 15,1 euros

El quinto sistema universitario presencial español congrega entre el 6 y el 7% de matriculados, titulados y profesorado

El precio público del crédito en las universidades presenciales de Castilla y León se situó en los 15,1 euros en el curso 2023/24 frente a los 16,9 del 2019/20, por lo que es una de las comunidades que destaca por haber estado entre las cuatro con un mayor descenso de los precios públicos universitarios, tanto en grado, como en máster.

Se trata del quinto sistema universitario presencial español, en términos cuantitativos, es el de Castilla y León. Supone entre el seis y el siete por ciento de los matriculados, titulados y profesorado y el 7,8 por ciento de las titulaciones.

Así lo refleja el informe 'Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica. 2025', publicado este jueves por la Fundación CYD, que profundiza en las características del sistema universitario presencial de cada región y que este año, además, analiza las características del sistema universitario a distancia.

La publicación desglosa la información más relevante del Informe CYD 2024 por comunidades autónomas y universidades y se compone de 19 informes individuales, uno por cada comunidad autónoma, un análisis global del sistema universitario presencial y otro del sistema universitario no presencial.

Los principales sistemas universitarios presenciales según el número de matriculados, egresados, titulaciones y profesorado son los de Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla y León, que concentran entre el 72 y el 75 por ciento del total.

En concreto, la Comunidad se posiciona como el quinto sistema universitario presencial español, en términos de matriculados y graduados, profesorado y titulaciones, y cuenta con la quinta mayor tasa de rendimiento en grado (porcentaje de créditos aprobados respecto a los matriculados) y la cuarta tasa de idoneidad más elevada: el 47,2 por ciento de los estudiantes de grados de cuatro cursos logran titularse cuando corresponde, estando algo más de cuatro puntos por encima de la media nacional.

Las dos universidades principales de la región son la de Salamanca y Valladolid, las únicas con una cuota superior al 20 por ciento en cada una de las cuatro variables mencionadas anteriormente.

Los porcentajes de la Universidad de Salamanca oscilan entre el 27 y 30 por ciento y los de la de Valladolid entre el 21 y el 29 por ciento. Aparte está la universidad no presencial Isabel I, que depende de la Comunidad Autónoma.

Su cifra de matriculados equivale al 5,3 por ciento del dato del conjunto del sistema universitario presencial castellanoleonés y la de egresados al 10 por ciento (4,3 por ciento para titulaciones y 8,5 por ciento para PDI). Los indicadores relativos a esta universidad se pueden consultar en el informe gráfico sobre las universidades no presenciales.

El sistema universitario presencial castellanoleonés se caracteriza por registrar el tercer mayor crecimiento de matriculados y el quinto más elevado de egresados entre los cursos 2018-2019 y 2022-2023 (9,3 y 11,8 por ciento, respectivamente; frente al 4,9 y 9,5 por ciento del conjunto del sistema universitario presencial español).

Por otro lado, es el quinto con más porcentaje de mujeres entre los matriculados (56,5 por ciento) y el cuarto con más proporción de mujeres entre los egresados en STEM (37,5 por ciento), aunque también es la tercera región con menor porcentaje de titulados en estos ámbitos.

En este sentido, Castilla y León está entre las cinco regiones con más matriculados, en porcentaje, en los ámbitos de artes y humanidades; ciencias sociales, periodismo y documentación; negocios, administración y derecho; y sector primario y veterinaria, y entre las cinco con menos peso relativo de ciencias e ingeniería, industria y construcción.

Finalmente, es la quinta región con más porcentaje de titulados en el nivel universitario de máster (y la quinta con menos participación de los egresados de grado y doctorado).

Entre los cursos 2018-2019 y 2022-2023, las universidades presenciales de Castilla y León han registrado el segundo mayor incremento del número de profesores (tanto en valores absolutos como en equivalencia a tiempo completo).

El profesorado castellanoleonés se caracteriza por una alta presencia relativa de mujeres (46,5 por ciento, cuarto porcentaje más elevado de España), de extranjeros (5,5 por ciento, tercero) y contratados temporales (47,4 por ciento, cuarto). En cambio, es la cuarta región con menor porcentaje de PDI doctor.

Tomando los presupuestos liquidados de las universidades públicas presenciales, en 2022, Castilla y León registraba el sexto mayor valor en el indicador de precios públicos por alumno, y el quinto menor en transferencias recibidas de la comunidad autónoma por estudiante. Entre 2009 y 2022 fue la tercera región con menor incremento de los gastos de personal (11,5 frente al 21,7 por ciento español).

Por género, las diferencias, en contra de las mujeres, de los egresados en grado en Castilla y León, son superiores a las españolas en porcentaje de indefinidos y de trabajadores a tiempo completo (unos 12 puntos frente a los 10 de España, conjunto de sus universidades presenciales) y también es superior su brecha salarial de género (del 7,6 frente al 6,7 por ciento español).

En esta última variable, por ámbitos de estudio, destaca la diferencia en ciencias sociales, periodismo y documentación, del 25,8% en la región frente al 8,5% español. También hay mayor diferencia en Castilla y León que en España en negocios, administración y derecho (9,2% vs 8,5%), en ingenierías (10% vs 6,9%), en sector primario y veterinaria (7,9% vs 5,8%) y en salud (6,4% vs 4,9%).

ESTUDIANTES INTERNACIONALES Y DESEMPEÑO

Del informe también se desprende que Castilla y León es la segunda región, tras Navarra, con más proporción de estudiantes internacionales (14,4 por ciento), lo cual se debe sobre todo a los estudiantes internacionales de matrícula ordinaria (segunda, con 10,7 por ciento), ya que considerando a los estudiantes internacionales de intercambio, es la octava comunidad autónoma.

Además, ha sido la región con más incremento de este porcentaje entre los cursos 2018-2019 y 2022-2023, de 2,6 puntos, más del doble de la mejora española (1,2 puntos porcentuales).

La proporción de mujeres entre los estudiantes internacionales es la tercera más pequeña de España y, en cuanto a la procedencia de estos estudiantes, respecto al conjunto español, es de destacar la menor importancia relativa de los de la UE (35 por ciento frente al 42 por ciento) y el mayor protagonismo de los de Asia (doce frente a ocho por ciento), resto de Europa o Estados Unidos/Canadá.

Castilla y León es la cuarta región con un mayor porcentaje de titulados en grado egresando en el tiempo teórico previsto (cuatro cursos) y la segunda en el caso del máster (un curso). Sus registros, del 47,2 y el 84,2 por ciento, respectivamente, superan claramente el 42,7 y el 74,8 por ciento del conjunto de las universidades presenciales españolas.

Entre los cursos 2018-2019 y 2023-2024, el número de titulaciones en el sistema universitario presencial de Castilla y León creció un 15 por ciento, el cuarto mayor incremento regional, frente al 11,9 por ciento de conjunto presencial español.