Los precios cayeron una décima en agosto y la tasa anual baja al 2,6%,

Archivo - Varias personas compran en un mercado de alimentos, a 14 de marzo de 2025, en Madrid (España). El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido un 0,4% en febrero en relación al mes anterior y ha elevado una décima su tasa interanual, hasta el 3% - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los precios cayeron una décima en agosto respecto al mes anterior, mientras que en España se mantuvieron invariables, y la tasa anual bajó al 2,6 por ciento, una décima menos que la media (2,7 por ciento) y una décima por debajo de la tasa del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press.

Castilla y León es la octava comunidad menos inflacionista y el dato de agosto es el más bajo registrado en la Comunidad desde junio de 2025.

Por su parte, en mientras lo que va de año la subida de los precios llega al 1,7 por ciento en Castilla y León, tres décimas menos que en España.

Donde más subieron los precios en Castilla y León respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 5,3% más que en agosto de 2024 (-0,8 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,3% más (+0 puntos); restaurantes y hoteles, un 3,9% más (-0,1 puntos) y otros bienes y servicios, un 3,2% más (-0,2 puntos).

En el lado contrario, donde más cayeron en tasa interanual los precios fue en enseñanza, un -0,3% (-0,1 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

A nivel nacional, el IPC se mantuvo en agosto en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 2,7%.

Al finalizar agosto, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Baleares (3,2%), Comunitat Valenciana (3,2%) y Asturias (3,1%). En el lado contrario se situaron La Rioja (2,1%), Murcia (2,1%) y Canarias(2,2%).

Melilla (+0,3%), Galicia (+0,2%) y Catalunya (+0,1%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Aragón, Euskadi y Navarra en donde menos, con retrocesos de un 0,3%, 0,2% y un 0,2%, respectivamente.