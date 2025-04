Pregoneros a caballo llamarán a participar en el Pregón de la siete Palabras de Valladolid este Viernes Santo

VALLADOLID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Como cada Viernes Santo, a las 8.30 horas, el pregonero de la Cofradía de la Siete Palabras recogerá en el Palacio Arzobispal el pergamino con el que llamará a todos los vallisoletanos a participar en el Pregón que se celebrará en la plaza Mayor y que este año correrá a cargo del sacerdote operario Diocesano, decano de Derecho Canónigo de la UPSA, José San José Prisco..

Álvaro Gimeno será el encargado de leer el soneto realizado por el periodista David Frontela Moro en el que se llama a todos los vallisoletanos a asistir al Sermón de las Siete Palabras, que se celebrará a las doce en la Plaza Mayor.

El soneto de Frontela Moro dice: "¿Venid, venid, hermanos venid! La palabra cobra vida, el alfa y el omega. El verbo se hace sangre para qur todos lo entiendan. Pegad los oidos a la tierra. Sentiréis el regazo de una madre, la de Cristo, la vuestra. Peregrinos y caminantes. Suena un cántico nuevo. Es el yobel, es la esperanza, es el adios al miedo. ¡Venid hermanos, venid!. Un llanto quebrado anuncia vida y entona poemas. Porque tras la muerte y también ahora, sí, ahora, la vida nos espera. Déjanos señor escucharte. Llámanos para seguirte, háblanos para poder amarte".

Cada una de las siete palabras estará representada en la plaza Mayor por su paso correspondiente, todos ellos pertenecientes a la Cofradía de las Siete Palabras. Así, se podrá ver los pasos 'Padre, perdónales porque no saben lo que hacen', 'Hoy estarás conmigo en el paraíso', 'Madre, ahí tienes a tu hijo'. 'Dios mío, Dios mío por qué me has abandonado', 'Sed tengo', 'Todo está consumado' y 'En tus manos encomiendo mi espíritu'.

Por la tarde, a partir de las 19.30, veinte cofradías escoltarán treinta y tres pasos en la más fiel representación de la Pasión conforme a los textos evangélicos que se conocen en el mundo.