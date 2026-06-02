Los Premios de Periodismo Provincia de Valladolid reconocen el "talento, dedicación y compromiso" de sus profesionales

Entrega de los XXIX Premios de Periodismo Provincia de Valladolid. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los XXIX Premios de Periodismo Provincia de Valladolid, en los que han resultado ganadores en sus diferentes categorías Laura Negro y Rodrigo Jiménez, Nacho Gallego y se ha otorgado un accésit a Julio Tovar, han reconocido el "talento, dedicación y compromiso" de la profesión en la provincia.

Así lo ha señalado el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, durante la entrega de estos galardones en un acto que se ha desarrollado en el patio del Palacio de Pimentel de la capital vallisoletana.

En este marco, Conrado Íscar ha destacado el "talento, dedicación y compromiso" de los profesionales del periodismo, que ha asegurado que con su trabajo informan y "contribuyen a enriquecer la sociedad".

El presidente de la Diputación, momentos antes de producirse la entrega y tras felicitar a los premiados, ha expresado el agradecimiento a los trabajadores que ejercen su profesión "con pasión y rigor".

Íscar ha destacado que la Diputación de Valladolid tiene "el deber ineludible de fomentar la cultura, el reconocimiento y la excelencia" de quienes narran la "historia cotidiana", de la gente y de los pueblos de la provincia.

El presidente provincial ha puesto en valor la función que desempeñan los medios de comunicación en un contexto marcado por la rapidez de la información y la proliferación de noticias falsas. En este sentido, ha señalado que "el papel de los medios de comunicación es, más que nunca, un servicio público imprescindible, trascendental y necesario en defensa del ciudadano", tras lo que ha destacado la importancia de un periodismo comprometido con el rigor y la veracidad.

Asimismo, ha agradecido la labor que realizan diariamente los profesionales de la información en la provincia de Valladolid, especialmente por su contribución a la difusión de la realidad de los municipios vallisoletanos.

"Hoy más que nunca se hace necesario vuestro trabajo. Un trabajo serio, veraz y que otorgue visibilidad al medio rural vallisoletano, a sus costumbres, a las vivencias de sus gentes y a su día a día", ha afirmado.

MEMORIA COLECTIVA

En referencia a los trabajos galardonados, Conrado Íscar ha destacado la capacidad del periodismo para rescatar historias que forman parte de la memoria colectiva de la provincia, así como la importancia de divulgar el patrimonio histórico y cultural vallisoletano y reconocer el valor informativo de la fotografía de prensa como herramienta para acercar la realidad a los ciudadanos.

En esta ocasión, los XXIX Premios de Periodismo Provincia de Valladolid, que galardonan trabajos publicados en el año 2024, han galardonado con el Premio de Periodismo Provincia de Valladolid, dotado con 5.000 euros, a Laura Negro Luengo y Rodrigo Jiménez por el trabajo titulado 'Las chicas del cable en la provincia de Valladolid', publicado en El Norte de Castilla el 11 de marzo de 2024.

Tras analizar los más de 30 trabajos presentados en esta ocasión, el jurado ha valorado este trabajo por "el tema escogido, que transmite la transformación en el medio rural de las comunicaciones, la incorporación de las mujeres rurales a la vida laboral y la adaptación a los nuevos tiempos en este ámbito".

Además, se ha destacado la redacción dinámica y descriptiva con la que se aborda la historia de los pueblos de la provincia.

Asimismo, se ha concedido un accésit, dotado con 1.000 euros, a Julio Tovar por el reportaje titulado 'Un puñal en Pintia para iluminar el tiempo de los celtas', publicado en el Diario de Valladolid el 4 de noviembre de 2024.

El jurado ha reconocido en este trabajo "el rigor periodístico y la importante labor de investigación previa, trasladada de forma magistral al reportaje.

Por unanimidad, el jurado ha decidido conceder el Premio de Fotografía de Prensa Luis Laforga, dotado con 4.000 euros, a Nacho Gallego por el trabajo titulado 'Antonio López', publicado por la Agencia EFE el 8 de octubre de 2024.

El jurado ha estado presidido por el vicepresidente primero de la Diputación de Valladolid, Víctor Alonso Monge, y las vocales han sido Miriam Cachón (fotógrafa de la Agencia Ical), Ramiro Vega (director de la Cadena SER), Fernando Sanz (presidente de la Asociación de la Prensa de Valladolid) y Cristina Álvarez (directora de Valladolid Plural), mientras que ha actuado como secretaria la jefa de Prensa y Comunicación de la Diputación de Valladolid, Marta Bermejo Maniega.