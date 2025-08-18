Preocupación en Salamanca por la entrada del incendio de Jarilla (Cáceres) y otro de Portugal

Mejora la situación en El Payo, Cipérez y La Alberca

SALAMANCA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Responsables de la lucha contra incendios en la provincia de Salamanca han expresado la preocupación por la llegada del incendio de Jarilla (Cáceres) a la provincia, que podría haber entrado ya por las gargantas en Candelario, y la cercanía de otro en Portugal con fuerte paveseo, mientras que la situación ha mejorado en El Payo, Cipérez y La Alberca.

Así lo ha asegurado el jefe en el centro de mando de Salamanca, Urko Bondía, quien ha explicado que, para comprobar cómo va a afectar a las provincias de Salamanca y Ávila el fuego iniciado en esta zona norte de Extremadura, se va a realizar un vuelo de reconocimiento, ya que es el incendio que más amenaza representa actualmente para Castilla y León, tanto para las provincias de Salamanca, como para la de Ávila.

"Estamos haciendo una valoración de la zona para ver la posible intervención del operativo Infocal. Estamos enviando medios a la zona, vamos a hacer un vuelo de reconocimiento y en función de lo que nos informen los compañeros que están haciendo el reconocimiento, pues valoramos posibles actuaciones", ha asegurado Bondía en declaraciones recogidas por Europa Press.

Por otro lado, se ha producido un incendio en Las Arribes portuguesas, como ha indicado Bondía desde el centro de mando de Salamanca, que tiene fuerte paveseo y algunas pavesas han llegado hasta Salamanca, aunque han sido atendidas a tiempo. "Si llega a prender alguna de ellas en la zona de Arribes, la extinción puede ser muy complicada por la orografía", ha añadido.

En cuanto al incendio que había en La Alberca, éste ha pasado a fase de controlado sobre las 9.00 horas de este lunes, ya que no ha tenido evolución. El incendio de El Payo, que estuvo en nivel 2, tampoco ha tenido evolución en las últimas horas, por lo que actualmente está en nivel cero, pero en fase activa. Por último, el incendio de Cipérez ha pasado también de IGR 2 a IGR 1, lo que ha permitido que los vecinos ya hayan podido ser realojados en la tarde del domingo.