Presidencia dedicará 6,05 millones a la organización y celebración de las elecciones de 2026, un 40% de su gasto

VALLADOLID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha informado este lunes en las Cortes de Castilla y León de que el 40 por ciento del gasto del presupuesto de su departamento se destinará a la celebración de las próximas elecciones autonómicas, previstas para marzo 2026, lo que supone una cuantía total de 6,05 millones de euros.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda para detallar las cuentas de 2026, González Gago ha señalado que ya se ha iniciado la tramitación anticipada del contrato correspondiente al 'Servicio de recogida, procesamiento, difusión y publicación de los resultados de las elecciones a las Cortes de Castilla y León y servicios complementarios', adjudicado por un importe de 5,15 millones de euros y publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Asimismo, como ha avanzado, se tramitará próximamente el contrato para la adquisición del material necesario para el proceso electoral, como impresos, actas, papeletas, sobres o elementos de las mesas electorales.

El consejero ha añadido que se ha diseñado e implementado una aplicación informática para gestionar los pagos a los distintos actores del proceso electoral y que se celebran reuniones periódicas de coordinación con las delegaciones territoriales, la Oficina del Censo Electoral y los secretarios de los ayuntamientos.

En este marco, la Junta prepara la gestión del voto por correo y del voto de los electores del Censo de Españoles Residentes Ausentes, que en 2026 introduce como novedad el fin del voto rogado, lo que obliga a remitir documentación electoral a los 176.000 castellanos y leoneses inscritos en dicho censo.

En relación con las subvenciones a los partidos políticos, González Gago ha precisado que se destinarán a cubrir los dos tipos de gastos contemplados por la ley, por un lado los derivados de la concurrencia a las elecciones autonómicas, calculados conforme a los resultados de los comicios de 2022, y, por otro, los gastos electorales justificados por el envío directo a los electores de sobres, papeletas o propaganda electoral.

Por último, como ha señalado el consejero, el próximo año se organizarán también las campañas institucionales previstas legalmente con motivo de las elecciones, como son la publicación de la convocatoria, la información sobre el voto por correo, y la correspondiente a la información sobre el día de la votación.

En total, según los datos aportados por González Gago, el gasto total de la Consejería alcanza los 15,13 millones de euros, con lo que el incremento total de esta partida para 2026 es del 70,6 por ciento con respecto a 2024 como consecuencia de la celebración de los comicios.