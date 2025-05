La presidenta de FEAC tilda de "cobarde" a 'Quequé' por no contestar a sus preguntas por la causa de coacciones.

La presidenta de FEAC tilda de "cobarde" a 'Quequé' por no contestar a sus preguntas por la causa de coacciones. - EUROPA PRESS

El humorista ha declarado por videoconferencia ante el Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid sobre la arenga que hizo para que su audiencia increpara por teléfono a la asociación

VALLADOLID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

"Ha quedado demostrado que es muy valiente para incitar a las masas pero luego en el cara a cara es bastante cobarde", ha denunciado públicamente la presidenta de la Fundación Española de Abogados Cristianos (FEAC), Polonia Castellanos, tras la testifical que el humorista Héctor de Miguel ('Quequé') ha realizado por videoconferencia ante el Jugado de Instrucción 6 de Valladolid que investiga un presunto delito de acoso y coacciones sobre la citada letrada.

Y es que durante el interrogatorio al que ha sido sometido desde los juzgados de Madrid en calidad de investigado, el humorista ha respondido únicamente a preguntas de la jueza instructora y de su abogado, tal y como se ha quejado Castellanos, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, entiende que tras la versión exculpatoria de 'Quequé' apelando al humor el devenir de este proceso pasa obligatoriamente por una sentencia condenatoria por incitar a sus seguidores a insultar por teléfono a la letrada después de que ésta anunciara una querella contra él por haber hecho apología en favor de dinamitar el Valle de los Caídos y apedrear a los sacerdotes por pederastia.

"Evidentemente, no puede justificar en el humor la coacción y acoso que he sufrido por ser mujer y católica pidiendo que me llamaran para insultarme", ha insistido Castellanos para, acto seguido, recordar las más de 1.200 llamadas que el teléfono de la asociación recibió en un mismo día y que, como así ha denunciado, afectaron de un modo "totalmente insostenible" a su vida y le hizo temer por su vida y la de sus hijas.

Para la presidenta de Abogados Cristianos, el comportamiento del humorista no tiene justificación en una época en la que "todo el mundo dice que hay que proteger y salvaguardar la integridad y el honor de las mujeres", de ahí que, insiste, no se puede tolerar que una persona, amparándose en el humor, acose de forme pública y reiterada a una mujer, sobre todo teniendo en cuenta la doctrina jurisprudencial reciente y tras la creación por parte del Gobierno de un Ministerio de Igualdad.

Castellanos apunta que su intención no es que el querellado entre en la cárcel sino exigir "respeto" y que la deje en paz, algo que 'Quequé' no parece que vaya a cumplir por cuanto "en ningún momento ha pedido perdón ni se ha retractado", sino que a través de una declaración que la letrada ha calificado de "ridícula", el humorista ha aludido a su salud mental, lo que, a juicio de la letrada, denota que se encuentra "bastante desesperado" en su intento de eludir un fallo condenatorio.

Por ello, la máxima responsable de la FEAC ha invitado a 'Quequé' a que "se busque una mujer, una novia, para que vea que las mujeres son buena gente e inteligentes, aunque quizá eso es lo que le molesta", y que "no se ampare constantemente en el humor para delinquir".

A la presente querella que se instruye en Valladolid se suma la que Abogados Cristianos presentó también contra el humorista por arengar a sus seguidores a dinamitar el Valle de los Caídos y a apedrear a los sacerdotes a los que tildó de pederastas, diligencias que la Audiencia de Madrid ha resuelto archivar y que el colectivo ya anunció que recurrirá.