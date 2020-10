Presidente de la Diputación de Soria pide "responsabilidad" y "auto imponerse medidas" ante el repunte de casos

SORIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha apelado este lunes a la "responsabilidad individual" ante el aumento de casos en la provincia y ha advertido de la importancia de que cada uno se "auto" imponga medidas para no llegar a otras restricciones que "afecten a la economía".

"Desde la política se pueden tomar medidas, pero cada uno tenemos que ser consciente, parece que la situación había mejorado, pero día a día estamos batiendo récords y hay que hacer un acto de responsabilidad", ha incidido Serrano.

El presidente de la Diputación ha señalado que, en las provincias más golpeadas por la primera ola, "no solo Soria", la incidencia "está llegando más tarde" aunque ha pedido "no confiarse" para no volver a pasar por los peores meses de la pandemia.

"Si los ciudadanos no creemos que la solución está en nosotros mismos va a ser difícil superar el virus", ha matizado Serrano que ha hecho referencia a medidas como las adoptadas en otros países.

SALIDA DE NUEVE MÉDICOS

En relación a los nueve médicos que han salido de la provincia ha apuntado que es un "concurso de traslados" y lo importante es "cubrir el hueco que se deja", algo que "están trabajando desde la Junta".

"Los titulares tienen sus derechos y si hay reordenación de las plazas cada persona es libre de acogerse a su concurso de traslados", ha señalado el presidente de la Diputación, que se ha preguntado por los motivos por los que se produce la falta de profesionales.

Asimismo, ha pedido al PSOE "no hacer política" de esta situación. "La forma de trabajar no es manifestarse ni recoger firmas, hay gente que busca más tema propagandístico que una solución", ha lamentado Serrano.