Los Presupuestos Participativos de Valladolid reciben 1.008 propuestas, un 57,6% más que en la pasada edición

Mayte Martínez Realizando La Valoración Sobre La Fase De Presentación De Los Presupuestos Participatipos De 2027-2028 Del Ayuntamiento Del Valladolid. - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha registrado un total de 1.008 propuestas por parte de 957 personas físicas y jurídicas en la convocatoria de sus Presupuestos Participativos para la anualidad 2027-28, lo que supone un aumento del 57,6 por ciento con respecto a la convocatoria anterior.

La concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, ha valorado los datos de un proceso que arrancó se cerró el pasado 9 de enero. En este sentido, ha mostrado su satisfacción por el "gran volumen" de iniciativas recibidas y la "amplia" implicación de los vallisoletanos.

En esta línea, Martínez ha señalado que esta "gran respuesta pone de manifiesto el interés de la ciudadanía en la mejora de los barrios, de los servicios del concejo, las inversiones municipales y del conjunto general de Valladolid", lo que, en sus palabras, supone "un respaldo muy importante" para el proceso.

AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN

La fase de presentación de propuestas ha concluido con un total de 957 personas físicas y jurídicas, frente a las 607 que participaron en 2024, lo que se traduce en un aumento de más 350 personas y un incremento del 57,6 por ciento de la participación.

En concreto, han sido 914 personas individuales --que han formulado un total de 914 propuestas-- frente a las 596 participantes en la convocatoria precedente, también se suman 43 personas jurídicas --que han planteado 94 propuestas-- representadas por distintos colectivos, entre los que se encuentran asociaciones, AMPAS, Federaciones y clubes deportivos, lo que hace una participación total que alcanza las 957 1.008 propuestas presentadas.

También ha crecido considerablemente la participación de las asociaciones de vecinos, que han pasado de 8, con 34 propuestas, a 19, con 55, así como de las entidades no vecinales: de 3 organizaciones, con 7 propuestas, la cifra se ha elevado a 24, con 39.

UNA PERSONA POR PROPUESTA

El procedimiento actual permite presentar sólo una propuesta por persona a diferencia de la anterior edición en la que no había límite, lo que supuso que varias personas físicas presentaran un número elevado de propuestas.

Esto significa que "hubo personas muy participativas", pero realmente, pese a contabilizar 1.141 propuestas, éstas fueron presentadas por 596 personas, por lo que para esta nueva convocatoria se decidió limitar a una sola aportación por individuo.

RESULTADOS DE LAS ZONAS

El análisis territorial de las propuestas muestra la participación por zonas en las que se ha dividido la ciudad a efectos del proceso participativo: Zona este I con 150 y la II con 93 propuestas; la franja del Esgueva I con 100 y la II con 177 proposiciones; el entorno del Pisuerga I con 73 y el II con 73 planes, el área de Parquesol con 111 esbozos, el entorno sur I con 81 y el II con 146 proyectos y el centro con 61 iniciativas.

PRÓXIMOS PASOS

El siguiente paso del procedimiento es la puesta en marcha de la fase de apoyos desde este lunes, 19 de enero hasta el próximo 19 de febrero, en las que personas mayores de 16 años empadronadas en el municipio de Valladolid podrán otorgar su apoyo a las propuestas de proyectos de inversión admitidos.

El respaldo a los proyectos podrá efectuarse por medios telemáticos, presencialmente en los centros o través del enlace www.valladolid.es/decide

Una vez finalizada esta etapa se dará comienzo la elección de los proyectos por parte de las 'Mesas de Zona', que se llevará a cabo entre los días 24 de febrero y 5 de marzo.

Serán seleccionadas para cada una de las zonas 15 propuestas y dos de reserva, que serán analizadas por los técnicos desde el día 10 de marzo al 10 de junio de 2026, quienes emitirán un informe de viabilidad técnica, jurídica, funcional y económica, o, en su caso, un informe de no viabilidad.

El proceso terminará con la votación final, y el traslado de la relación de propuestas de proyectos de inversión más votadas a las concejalías competentes por razón de la materia y a la Concejalía de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, para su inclusión en la fase de elaboración del Presupuesto Municipal de los ejercicios 2027 y 2028.

Por último, en nombre de la Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez ha agradecido la aportación a todos los participantes en el proceso, y en especial a las entidades vecinales y no vecinales, cuya implicación y trabajo "han sido clave" para "animar a la participación y acercar este proceso a los barrios".