Previsiones "positivas" para el incendio de Resoba (Palencia), que continúa en gravedad 2

VALLADOLID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las perspectivas para el incendio en el término municipal de Resboa, en pleno Montaña Palentina, son "positivas" si bien continúa en Índice de Gravedad Potencial 2 desde el pasado domingo.

Así lo ha señalado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante su comparecencia de prensa después de reunirse con miembros de su Gobierno para trazar medidas que palíen la situación que vive la Comunidad por las llamas.

El responsable del Ejecutivo autonómico ha recordado que, en estos momentos, hay dos municipios confinados y que se descartaban evacuaciones. "He hablado con el delegado Territorial de la Junta a las 8.30 horas y las perspectivas eran buenas", ha incidido.

En concreto, ayer se decretó la evacuación de la abadía de Lebanza y el confinamiento de las localidades de El Campo y Lebanza.

Según datos de la plataforma Inforcyl el fuego se originó a las 11.37 horas del pasado domingo por causas que se investigan y en el lugar trabaja un dispositivo conformado por 35 medios aéreos y terrestres.