El primer Foro Agro de la Escuela Kerbest-Caixa Dualiza apuesta por analizar los grandes retos del campo

EL OSO (ÁVILA), 14 (EUROPA PRESS)

El primer Foro Agro de la Escuela Kerbest-Caixa Dualiza ha reunido este viernes en la Laguna del Oso a más de 140 inscritos en una jornada que ha apostado por abordar los grandes desafíos del sector.

La cita, organizada por la Fundación Kerbest en colaboración con Fundación Caixa Dualiza y con el apoyo del Ministerio de Agricultura y de la Junta de Castilla y León, ha reivindicado además el papel clave de la Formación Profesional para garantizar el futuro del sector agro.

El CEO del Grupo Kerbest, Alberto Pascual, que ha asegurado que el encuentro nace con vocación de continuidad, ha asegurado que existen grandes retos en el campo, como el relevo generacional, la atracción y fidelización de talento o la digitalización, además de subrayar que la sostenibilidad "tiene que ser una oportunidad, una palanca para generar valor y nuevos modelos de negocio".

El foro, ha añadido, pretende ser "un lugar en el que dialogar, escuchar, compartir y proponer", y del que los asistentes puedan "llevarse la mochila llena de proyectos y futuros".

Pascual también ha destacado la alta participación del encuentro. "Son más de 140 inscritos y 22 ponentes", procedentes de perfiles diversos como agricultores, ganaderos, empresas del sector, centros de referencia de Castilla y León y Navarra, universidades como la de Extremadura, la Politécnica de Madrid o la Universidad Católica de Ávila, y agentes digitalizadores.

Acoger este foro supone "un punto y seguido" en un recorrido que comenzó hace una década "con esa apuesta por la formación profesional", un ámbito que está dando "tantas alegrías últimamente" con el aumento de matrículas, "y el centro de La Colilla prácticamente lleno".

Por su parte, el viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Jorge Llorente, ha recordado que Castilla y León es un "referente" en producción vegetal y animal y que la competitividad del campo pasa necesariamente por el talento y la innovación.

"Los agricultores y los ganaderos tienen que ser competitivos, rentables y sostenibles", ha afirmado, para lo que la formación es "una herramienta fundamental".

En este sentido, ha recordado que Castilla y León dispone de ocho centros de formación agraria, uno en Ávila, en La Colilla, y 22 ciclos formativos a "disposición de todo este talento que quiere incorporar a este sector, con 761 alumnos y con un presupuesto incrementado para este año 2026 en un 14% que llegaría a los 17 millones de euros".

Llorente ha repasado los proyectos más innovadores de la Consejería, como el programa de mecanización de última generación para escuelas agrarias, pionero a nivel nacional; la extensión agraria digital, que ha acumulado más de 40 actividades para impulsar la digitalización de explotaciones; o el programa AKIS, dotado con 2,3 millones de euros, destinado a recoger las demandas del sector para transformarlas en formación y proyectos de innovación.

"Hoy vamos a hablar de talento, sostenibilidad y formación dentro del mundo agro", ha señalado, antes de agradecer el papel de todas las entidades implicadas.

El director de Instituciones de CaixaBank en Castilla y León, Alberto Navarro, por último, ha destacado el compromiso de la entidad con la formación profesional.

"Estamos en un momento muy importante y vamos a afrontar años de grandes retos estructurales", ha señalado, subrayando que el Observatorio de Formación Profesional muestra una fuerte demanda futura de mano de obra cualificada en sostenibilidad e innovación.

Ha recordado que CaixaBank Dualiza ha trabajado durante nueve años en FP, "con 54.000 estudiantes, 11.000 docentes y cerca de 7.000 empresas".

Navarro ha agradecido el respaldo institucional y ha celebrado que el foro pueda desarrollarse "en un día espectacular en una zona fantástica".