El primer premio de la Lotería Nacional reparte 300.000 euros en Villacastín (Segovia)

VILLACASTÍN (SEGOVIA), 26 (EUROPA PRESS)

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueveS ha correspondido al número 31.608, dotado con 300.000 euros al número, en este caso la fortuna ha sonreído a la provincia de Segovia, ya que este primer premio ha sido consignado, entre otras localidades, en el municipio de Villacastín, concretamente en el despacho receptor número 70.375, situado en la Plaza Mayor, 12.

Además de en Segovia, este número agraciado se ha vendido en San Juan de Alicante (Alicante), Lebrija (Sevilla), Cabo Blanco (Santa Cruz de Tenerife), y en diversos puntos de Córdoba (en la administración 22 y en los despachos 28070 y 27365) y Cartagena (Murcia, en las administraciones número 2 y 13).

Por otro lado, el segundo premio de este sorteo de jueves, que ha correspondido al número 39.275 y está dotado con 60.000 euros al número, ha sido consignado íntegramente en Valencia, de forma específica en la administración número 44, ubicada en la calle Bolseria, 2.

Los reintegros de la jornada han sido para los números 8, 3 y 9.